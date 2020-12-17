Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное

63

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этом году она состоялась в новом формате — по видео-конференц-связи с элементами прямой линии.

Во вступлении глава государства признался, что для него "нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации", передает ТАСС.

О пандемии и вакцинации

Россия достойно встретила пандемию и проходит ее отчасти лучше других стран, заявил президент. По его словам, падение экономики оказалось меньше, чем в США и ведущих государствах Европы, а система здравоохранения сработала эффективнее.

Он назвал массовую вакцинацию от коронавируса необходимой и пообещал привиться сам, как только это станет возможно людям его возраста.

Глава государства отметил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%.

Российская медицина оказалась эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем в других странах, считает Путин.

О росте цен и экономике

Президент заявил, что правительству нужно было своевременно реагировать на рост цен на продукты, когда повлиять на них можно было рыночными методами. Сейчас, по его словам, "главное, чтобы не перегнули палку". Путин сказал, что подорожание задело его лично, особенно на фоне успехов сельского хозяйства.

По словам президента, ВВП сократился на 3,6% — это меньше, чем в США и всех ведущих странах Европы. Промышленное производство "подсело" на 3%, главным образом за счет топливно-энергетического сектора, но аграрное — выросло на 1,8%, по итогам года рост может достичь 2%.

Безработица из-за последствий пандемии возросла с 4,7 до 6,3%, но реальная зарплата может вырасти на 1,5%.

Путин уточнил, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы". По его словам, "70% российского бюджета формируется уже не за счет нефтегазовых доходов".

В целом, отметил президент, проблемы в российской экономике из-за пандемии, по разным подсчетам, должны быть преодолены в конце 2021 года — первом квартале 2022 года.

О выплатах на детей и индексации пенсий

Семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до семи лет включительно, заявил президент.

Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году выше инфляции на 6,3%, сообщил Путин. По его словам, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности.

О международном вмешательстве в выборы

Глава государства уверен, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне, но РФ к этому готовится. По его словам, главное, чтобы россияне "были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно и результаты их заслуживают уважения".

При этом Путин подчеркнул, что российские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избираться действующему пока президенту этой страны Дональду Трампу. Президент считает, что подобные предположения — "это все домыслы, это все поводы для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами".

Об отношениях с США и ситуации на Украине

Путин рассчитывает, что хотя бы часть проблем в отношениях между Россией и США начнет решаться при администрации Джо Байдена. Российский лидер отметил, что действующий американский лидер Дональд Трамп обладает большой поддержкой внутри страны и, насколько понимают в Москве, не собирается уходить из ее политической жизни.

Перспективы развития украинско-российских отношений в значительной степени зависят от позиции официального Киева, считает он. Российский лидер подчеркнул, что минские соглашения пересмотреть не удастся, они имеют силу международного закона.

О расследованиях о своей семье и инциденте с Навальным

Президент назвал расследования об инциденте с Алексеем Навальным легализацией материалов американских спецслужб. По его словам, Навальный, находящийся на лечении в Германии, пользуется поддержкой американских спецслужб, но это "не значит, что его нужно травить".

Он прокомментировал расследования о своей жизни. Глава государства убежден, что авторами вбросов о нем и его семье являются представители Госдепа и спецслужбы США. По его словам, цель состоит в попытке повлиять на общественное мнение в стране с целью вмешательства во внутриполитическую жизнь.

Путин призвал заказчиков фейков не основываться на мнимой исключительности, а строить отношения на основе уважения и международного права.

О деле Фургала и обвинениях Сафронова

Президент заявил, что у него не было никаких проблем с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, арестованным по делу о заказных убийствах. По словам Путина, экс-глава региона "вполне в общих чертах лояльный был к федеральной власти человек". Он заверил, что уголовное дело против Фургала не является политическим преследованием.

Обвинения в отношении советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова в госизмене не связаны с его журналистской деятельностью, заявил Путин. Глава государства отметил, что уголовное дело "связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в Роскосмосе".

Президент, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова, поручившегося за Сафронова, назвал предательство самым серьезным грехом.

Судебная и правоохранительная система России должна быть политически беспристрастной и ко всем относиться одинаково, уверен Путин.

О планах на 2024 год и отношениях с мировыми лидерами

Путин пока не определился, пойдет ли он на выборы в 2024 году. Президент подчеркнул, что "формально это разрешение есть от народа".

Путин рассказал, что никогда не делит лидеров других стран на хороших и плохих и готов работать со всеми для решения задач и достижения лучшего для РФ результата.

Президент отметил, что у него часто расходятся взгляды с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако тот держит слово и "хвостом не виляет".

О "Северном потоке — 2" и газификации страны

Президент выразил уверенность в том, что строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено. Он отметил, что этот проект экономически выгоден для Европы и, в частности, для Германии. Глава государства также заявил, что Россия надеется на уважение со стороны США к проекту.

Газификация сел в России будет идти опережающими темпами, к 2025 году в целом по стране ее уровень достигнет 90%, заверил Путин.

Об открытии границ и внутреннем туризме

Глава государства пообещал, что Россия откроет границы "как только, так сразу", как только это позволят врачи. Путин отметил, что российские туристы оставляют за рубежом в среднем $35 млрд в год, и если они станут тратить эти деньги внутри страны, "это будет здорово".

В рамках поддержки отрасли неизрасходованные средства на программу туристического кешбэка перенесут на следующий год — в этом было потрачено лишь 1,2 млрд из выделенных 15 млрд рублей.

О ситуации на постсоветском пространстве

Путин считает, что в Киргизии постоянно забегают вперед в попытках обустроить жизнь по примеру других стран. Он отметил, что "уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такой, как, скажем, во Франции".

Россия в целом выступает за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но "для этого должна созреть соответствующая обстановка".

Что касается Белоруссии, оппозицию там поддерживают из-за рубежа, а из этого никогда ничего хорошего не получается, сказал Путин.

Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана, заявил российский лидер. Он не считает, что конфликт вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. Главным результатом договоренностей президент назвал сохранение жизней людей, остальное — второстепенно.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС