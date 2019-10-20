Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,20 октября, 20:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/10:
USD 63.95
-0.06
EUR 71.13
0.23
Новости /  Политика /  Политика региона  

Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

20 октября 2019 19:50
4
Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса, передает РБК.

Издание также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.

В минувшую среду американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка, указывало издание Business Insider. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации». «Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария», — сказал он.

Американские базы в Сирии появились, поскольку США активно помогали курдам во время боев с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Спешно эвакуировать их пришлось после того, как с севера на курдов начала наступать турецкая армия под предлогом создания 30-километровой зоны безопасности, а с запада — по соглашению, заключенному курдами с Дамаском при посредничестве России, — правительственная армия Башара Асада. В результате американцам сначала пришлось покинуть города Манбидж и Кобани, а затем полностью уйти из провинций Алеппо и Ракка.

Планируется, что эвакуированные из Сирии 700 американских военнослужащих в дальнейшем будут дислоцироваться в Ираке.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 октября 2019  19:50
Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии
США продолжают спешно покидать свои военные городки на фоне продвижения национальной правительственной армии.  Политика региона
3
20 октября 2019  19:27
Об этом заявил редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.
Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке
Об этом заявил редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.  Политика региона
30
20 октября 2019  12:08
Первый год реализации нацпроектов вышел на финишную прямую. На данном этапе необходимо мобилизовать усилия, чтобы выполнить все задачи качественно и в срок.
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов итоги реализации нацпроектов за 9 месяцев
Первый год реализации нацпроектов вышел на финишную прямую. На данном этапе необходимо мобилизовать усилия, чтобы выполнить все задачи качественно и в срок.  Политика региона
174
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
419
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
481
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
772
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
344
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
403
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
871
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
604
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
547
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
857
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1050
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1699
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1179
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1443
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1634
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1088
Весь список

Мероприятия
ООН: доля межконтинентального туризма будет увеличиваться за счет стран Африки
В самарском СИЗО-2 сотрудники высадили деревья
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные