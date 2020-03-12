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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Самарской области встретился с главой Борского района

12 марта 2020 12:26
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Губернатор Самарской области встретился с главой Борского района
В целом, район справился с поставленными на 2019 год задачами, однако есть и проблемные моменты. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит серию встреч с главами муниципальных районов губернии по вопросам реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, по итогам первого года реализации нацпроектов министерство экономического развития и инвестиций сформировало предварительный рейтинг муниципалитетов – в зависимости от того, какие результаты были достигнуты на территориях по каждому из показателей.

На встрече с Губернатором глава Борского района Эдуард Ардабьев доложил о достигнутых в прошлом году результатах и планах работ на текущий год. В целом, район справился с поставленными на 2019 год задачами, однако есть и проблемные моменты. Так, например, на территории муниципального образования по итогам прошлого года зафиксирован рост количества ДТП, даже несмотря на масштабные ремонтные работы. В 2019-м в порядок было приведено 13 улиц общей протяженностью более 17 километров. «В прошлом году был отремонтирован большой участок трассы вдоль границы Борского и Богатовского районов. Аварийность там существенно снизилась», – отметил глава района.

Сейчас идет корректировка плана работ по ремонту улиц в населенных пунктах на текущий год. Глава региона поручил ускорить эту работу и в короткие сроки направить свои предложения в министерство транспорта и автомобильных дорог области.

«Мы готовы вернуться к тем опасным участкам, которые создают условия для возникновения ДТП, – подчеркнул Глава региона. – Все опасные участки предварительно были выявлены, с муниципалитетами и ГИБДД отработаны. Если вы видите, что нужна корректировка плана работ по реконструкции дорог, готовьте обоснованную заявку в областной минтранс. Мы готовы ее еще раз ее рассмотреть».

Строительство жилья также стало одной из ключевых тем встречи руководителя региона с главой Борского района. Эдуард Ардабьев отметил, что на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика, в том числе в рамках программы по переселению из аварийных домов. В прошлом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» было введено 10,2 тысячи квадратных метров нового жилья.

«Министерство строительства области ставит нам задачу на этот год построить 11900 квадратных метров жилья, что существенно больше, чем в Большечерниговском, Кошкинском районах и даже – в Чапаевске, – отметил Ардабьев. – Мы ищем ресурсы, работаем над тем, чтобы вводить в эксплуатацию то, что было построено раньше. Но мы рискуем не выполнить поставленную задачу».

Губернатор рекомендовал главе Борского района направить соответствующее письмо с обоснованием такой позиции на имя председателя Правительства Самарской области, однако отметил, что задача поставлена вполне выполнимая.

«Если у вас на протяжении нескольких лет этот уровень по строительству жилья выдерживается, то тут каких-то заоблачных целей вам не ставят. Задачи, которые поставлены на федеральном уровне, не меняются и требуют исполнения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Эдуард Ардабьев также рассказал о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Соковнинка. Сейчас прием медицинских специалистов осуществляется в приспособленном помещении, которое не отвечает современным требованиям.

Глава Борского района отметил, что новое помещение будет построено уже в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». «Земельный участок уже отведен, поставлен на кадастровый учет, деньги под коммуникации в местном бюджете выделены», – рассказал глава Борского района. Он также отметил, что благодаря появлению нового ФАПа будут созданы комфортные условия для работы врачей. Прилегающую территорию приведут в порядок, обустроят новые подъездные пути, не только для жителей самого села, но и автомобилей скорой помощи. «За лето мы с вами должны справиться, к осени все должно быть – новый ФАП должен принимать пациентов», – дал поручение Дмитрий Азаров.

Пользуясь случаем, в завершение встречи глава Борского района Эдуард Ардабьев пригласил Губернатора посетить муниципалитет в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На начало мая в райцентре запланирована торжественная церемония открытия памятника «Дети войны» и обновленной Аллеи Героев. Ее благоустройство было выполнено в прошлом году.
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Комментарии


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