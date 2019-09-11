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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит заседание правительства Самарской области

11 сентября 2019 13:02
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Дмитрий Азаров проводит заседание правительства Самарской области
На нем губернатор вручил удостоверение Председателя Правительства Виктору Кудряшову.

Губернатор Дмитрий Азаров проводит заседание правительства Самарской области. На повестке - внесение изменений в ряд законодательных актов, касающихся вопросов обеспечения медикаментами, развития ЖКХ, пользования платными автодорогами, а также предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам, сообщает Департамент информационной политики.
Открывая заседание Правительства, губернатор вручил удостоверение Председателя Правительства Виктору Кудряшову. Напомним, вчера его кандидатура была согласована депутатами Губдумы, соответствующее распоряжение подписано Главой региона.

«Виктор Владиславович, ещё раз хочу искренне пожелать вам успехов, тем более, что успехи у нас общие, на всю нашу команду. У нас никаких передышек, мы работаем в режиме полной мобилизации. И этот темп сейчас задан реализацией нацпроектов, инициированных Президентом В.В.Путиным. Первый год реализации нацпроектов скоро будет завершаться. И к его итогам мы должны подойти со всей ответственностью, а главное - с результатами. Результатами, которые оценят жители Самарской области. Это позволит нам создать прочную основу для дальнейших достижений, получения дополнительных средств из федерального бюджета, привлечения средств из внебюджетных источников, в том числе инвестиций. Динамика крайне важна. Выполнение всех показателей, всех планов будет носить определяющий характер в будущем.Поэтому концентрация у нас полная!», - отметил Дмитрий Азаров.
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Комментарии



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