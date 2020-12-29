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В Самарской области ожидается туман

29 декабря 2020 17:08
135
ГУ МЧС СО напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 30 декабря местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

ГУ МЧС СО напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото: соцсети

 

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Комментарии

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25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
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Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
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26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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