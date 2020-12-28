В Самарской области наградили участников молодежных патриотических объединений

75

В регионе продолжают подводить итоги Года памяти и славы. В Молодежном лофтеStrelkaHall участникам «Поискового движения России» и военно-патриотического клуба «Отчизна» вручили награды за победы в общественных проектах Приволжского федерального округа и активное участие в реализации Всероссийских проектов.

2020 год в Российской Федерации был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку многие мероприятия состоялись, хотя и прошли в новом формате – онлайн. Молодые самарцы проявили себя в них достойно и показали высокие результаты.

Военно-патриотический клуб «Отчизна» из Новокуйбышевска стал победителем общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО». Эксперты высоко оценили работу, которую проводит Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» по военной подготовке, сотрудничеству с ветеранскими организациями, организации помощи ветеранам, а также работу с выпускниками, многие из которых проходят службу в Российской Армии. За победу в окружном конкурсе клуб получил сертификат на получение 100 000 рублей.

Также дипломы полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова получили представители Самарского регионального отделения «Поискового движения России» за высокие результаты в Слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт». Евгений Ривкинд, руководитель регионального отделения, был отмечен дипломом за 2 место в номинации «За вклад в развитие поискового движения»; Егор Шепелев, воспитанник поискового отряда «Сокол СГАУ», получил диплом в номинации «Воспитанник» (14-20 лет); Екатерина Никитина – в номинации «Воспитанник» (21-30 лет).

Благодарственные письма заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова получили руководители поисковых отрядов «Поискового движения России». Благодарственные письма министерства образования и науки Самарской области вручили активистам регионального отделения «Поискового движения России», которые активно участвовали в проекте «Судьба солдата. Онлайн». В 2020 году в ходе поисковых работ было найдено 130 советских солдат, пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, передает пресс-служба облправительства.