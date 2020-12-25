В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии

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13 января 2021 года в 11.00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится открытие историко-документальной выставки «Высочайше повелено: образовать губернию», посвященной 170-летию образования Самарской губернии. Выставка подготовлена Центральным государственным архивом Самарской области и Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина.

Впервые будут представлены уникальные документы из Российского государственного архива древних актов – Грамоты царя Федора Иоанновича о строительстве крепости на реке Самаре, датируемые 1586 г., описание города Самары на 1702-1703 гг., а также указ императора Николая I от 6 декабря 1850 г. об основании Самарской губернии из фондов Российского государственного исторического архива.

Основу экспозиции составляют документы Центрального государственного архива Самарской области. Среди них: купчие крепости и челобитные XVII-XVIII вв., указы Правительствующего Сената и Святейшего Правительствующего Синода, рапорты, уведомления, распоряжения и отчет губернатора, донесения и отношения созданных губернских учреждений, статистические сведения о народонаселении, экономические описания территорий, картографические материалы, фотографии, материалы местной периодической печати.

Ярким дополнением документальной экспозиции станут экспонаты из Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина.

Представленные на выставке документы дают возможность познакомиться с жизнью Самарской губернии и ее столицы в первые десятилетия ее существования.

Выставка будет работать до 13 февраля 2021 года. Вход свободный.

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