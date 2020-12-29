Театр на рельсах: в Самаре праздничный трамвай продолжает курсировать по «новогоднему маршруту» и удивлять горожан

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Театр на рельсах: сегодня самарцы смогли приобщиться к праздничной атмосфере, прямо в дороге присоединившись к героям спектакля. В трехсекционном трамвае № 5, участвующем в традиционной акции «Новогодний маршрут», сотрудники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» организовали получасовое представление. В нем задействовали Деда Мороза, Снегурочку, персонажей-символов уходящего года и нового 2021-го, а также других сказочных действующих лиц. Однако главными героями спектакля стали, конечно же, пассажиры. Любое неравнодушное участие – реплики, новогодние четверостишия, потешки – заслуживало не только внимания остальных попутчиков и «актеров», но и сюрпризов в виде календарей на грядущий год, масок, мандаринов, сладостей.

«Первая реакция – это смущение, не каждому привычно общаться перед публикой, а это целый трамвай! Но потом развернулась в салон, увидела, что многие снимают на телефон, фотографируются с участниками спектакля, делятся эмоциями, и сама перестала стесняться. Праздничное настроение мне быстро передалось. Неожиданная акция, а подарки – еще приятнее, даже самые маленькие. Это частичка позитива и внимания к пассажирам», - отметила житель Самары Вероника Пестова.

Празднично украшенный трамвай, и управляет которым тоже Снегурочка («по совместительству» – вагоновожатая городского депо Наталья Дудецкая), курсирует по городу уже вторую неделю. О том, как стартовала акция – на официальном сайте Администрации Самары. Для каждого такого рейса в МП «ТТУ» стараются придумать что-то новое, чтобы постоянно удивлять пассажиров.

«Мы уже выезжали по такому маршруту. И самим понравилось, и пассажиры в восторге. Акция улучшает настроение, что всем людям сейчас очень нужно, ведь уходящий год выдался очень сложным из-за пандемии. Поэтому стараемся внести в будни немного креатива», - рассказала участница спектакля – водитель МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Любовь Иванова.

«Я сразу согласилась на роль бычка – интересно попробовать себя в актерском амплуа, к тому же костюм забавный. Надеюсь, что коронавирус бычок обязательно прогонит. Пусть следующий год принесет всем здоровье, добро и удачу! Едем с хорошим настроем», - поделилась впечатлениями сотрудница ТТУ Самары Екатерина Фильчакова.

В «ТТУ» ценят как трудовой профессионализм, так и творческие инициативы. Сценарий новогодней пьесы придумали сотрудники и руководитель городского депо. Впрочем, работы здесь всегда много, так что не только отрепетированное, но и импровизация – в ход.

«Хочется выразить слова благодарности за такую задумку и подготовку. Эти мероприятия способствуют единению персонала - каждый друг к другу со своими предложениями тянется, все сообща обсуждается. Взаимопонимание помогает сглаживать самые трудные моменты. Настолько сплотившись, стали, словно одна большая дружная семья. Все должно быть направлено на то, чтобы и сотрудникам интересно работалось, и пассажирам было комфортно», - подчеркнул директор ТТУ Самары Михаил Ефремов.

К акции присоединились и коллеги из Кировского депо: Дед Мороз и Снегурочка совершают новогоднее путешествие вместе с горожанами в трамвае маршрута № 3. Только за год в «ТТУ» энтузиастов, желающих перед праздником радовать пассажиров на линиях, стало вдвое больше. Самое главное требование: не забывать о безопасности, в том числе, о том, что помимо карнавальных костюмов и масок, до конца поездки нужны еще и защитные средства, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации