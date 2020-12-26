Со старта всероссийской акции «тайный Дед Мороз» в качестве участников зарегистрировались уже более 37 тысяч россиян

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Всероссийская акция «тайный Дед Мороз» набирает обороты! Принять участие в новогоднем марафоне может любой житель Самарской области и других регионов Российской Федерации (14+). Регистрация участников проходит на сайте https://тайныйдедмороз.рф/.

Менее чем за две недели с момента старта акции в качестве участников зарегистрировались и стали настоящим Дедом Морозом 37668 россиян. Всего отправлено 38718 подарков, получено – 28317.

Напомним, проект, организованный при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, продлится с 14 декабря 2020 года до 10 января 2021 года. Каждый участник рандомным порядком получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников. Система даёт возможность выбрать «игрока» как из своего города/области, так и из случайно выбранного субъекта Российской Федерации (соответствующая опция при регистрации). В течение 24 часов после того как система представит вашего тайного друга, необходимо подтвердить, что вы готовы отправить ему подарок.

Сделать подарок можно двумя способами. Первый – отправить электронное поздравление, создав поздравительную открытку по представленным шаблонам либо загрузив собственную видео-открытку. Снять видео можно с помощью новогодних масок в сообществе Instagram dobroinrussia, а также выбрать аудио-поздравление от известного человека. Второй – отравить личный подарок с помощью «Почты России» или любого другого сервиса доставки. Чтобы узнать почтовый адрес своего тайного друга, необходимо отправить ему запрос через свой личный кабинет.

Для того чтобы ваше собственное фото/видео появилось на сайте, необходимо выложить его с подарком в социальных сетях с хештегами акции #ПодариНовогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз.