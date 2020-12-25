Салюта на Новый год - 2021 в Самаре не будет

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Об этом сообщили в городской администрации. Это связано с мерами безопасности в период пандемии, цель - не допустить массового скопления народа на локациях.



Напомним, что в новогоднюю ночь на площади Куйбышева не будут проходить праздничные мероприятия. Однако, будут работать тематические фотозоны, будут доступны для съемки инсталляции и арт-объекты, посвященные юбилею Самарской области, полета человека в космос, мультфильму "Тайна третьей планеты".



Вход на площадь будет проходить через металлодетекторы, вокруг будут стоять барьерные ограждения. В ночь с 31 декабря на 1 января следить за порядком будут более 300 сотрудников полиции, Росгвардии, ДНД и охранных организаций, сообщает Нетипичная Самара.