Пять модернистских зданий Самары могут стать памятниками

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Самарское отделение ВООПИиК направило в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия заявления о присвоении статуса памятников архитектуры пяти зданиям, построенным в 1950-1980-х.

Во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры считают, что все пять зданий обладают историко-культурной ценностью и достойны включения в реестр объектов культурного наследия. В списке заявленных градозащитниками объектов:

- Дом культуры «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106),

- Дворец бракосочетания (ул. Молодогвардейская, 238),

- ОДУ Средней Волги (ул. Полевая, 5),

- Дом актера (ул. Вилоновская, 24),

- Экспериментальный элеватор на реке Самаре (ул. Князя Григория Засекина, 3/5).

В течение трех месяцев региональное управление госохраны памятников изучит историко-культурную ценность перечисленных зданий и примет решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Работа по выявлению позднесоветского наследия проводится в рамках проекта «Лица модернизма». ВООПИиК реализует его при поддержке Фонда президентских грантов.

На сайте проекта http://samaramodernism.ru/ собраны воспоминания архитекторов и членов их семей о работе над проектами модернистских зданий и сооружений в 1950-1980-е, а также архивные материалы и фотографии объектов.

Проект также включает установку трех информационных стендов у памятников модернизма и серию лекций для экскурсоводов и преподавателей.

Фото: Екатерина Маркелова