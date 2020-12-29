От стадиона Самара Арена в Самаре построят коллектор дождевой канализации

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Управление капитального строительства Самарской области объявило тендер на первый этап строительства коллектора дождевой канализации «Орлов овраг», сообщает RosTender.info.

Из областного бюджета на эти цели направят 240 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 14 января, в этот же день конкурсная комиссия планирует подвести итоги закупки и назвать победителя.

Как сообщалось в СМИ, министерство строительства Самарской области ранее рассматривало вопрос строительства коллектора ливневой канализации от стадиона «Самара Арена» до очистных сооружений в Орловом овраге.

Фото: соцсети





