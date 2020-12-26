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Купить подарки, доделать ремонт и похудеть — топ-10 дел, которые нужно успеть сделать до нового года

26 декабря 2020 11:55
314
Купить подарки, доделать ремонт и похудеть — топ-10 дел, которые нужно успеть сделать до нового года

Россияне назвали дела, которые планируют успеть сделать до наступления 2021 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самое главное для 12% россиян — успеть купить новогодние подарки. На втором месте — завершение ремонта (6%). По 4% планируют сделать уборку, украсить дом и уделить время близким. Сходить к врачу, в том числе, чтобы вакцинироваться от коронавируса, хотят успеть 3%. Такое же число опрошенных мечтают просто отдохнуть (3%). 2% россиян планируют успеть подготовиться к празднованию Нового года: закупить продукты, опробовать рецепты. Еще 2% хотят войти в 2021 год без долгов и до конца декабря мечтают закрыть кредиты, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги. 2% опрошенных планируют срочно похудеть, чтобы влезть в новогодний наряд.

Женщины чаще мужчин мечтают успеть купить подарки близким (15 и 8% соответственно), сделать уборку (5 и 3%) и украсить дом (6 и 2%). Мужчины же чаще говорят, что уже успели переделать все дела, которые планировали (20 и 12%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 402
Время проведения: 17 — 22 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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