Купить подарки, доделать ремонт и похудеть — топ-10 дел, которые нужно успеть сделать до нового года

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Россияне назвали дела, которые планируют успеть сделать до наступления 2021 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.



Самое главное для 12% россиян — успеть купить новогодние подарки. На втором месте — завершение ремонта (6%). По 4% планируют сделать уборку, украсить дом и уделить время близким. Сходить к врачу, в том числе, чтобы вакцинироваться от коронавируса, хотят успеть 3%. Такое же число опрошенных мечтают просто отдохнуть (3%). 2% россиян планируют успеть подготовиться к празднованию Нового года: закупить продукты, опробовать рецепты. Еще 2% хотят войти в 2021 год без долгов и до конца декабря мечтают закрыть кредиты, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги. 2% опрошенных планируют срочно похудеть, чтобы влезть в новогодний наряд.



Женщины чаще мужчин мечтают успеть купить подарки близким (15 и 8% соответственно), сделать уборку (5 и 3%) и украсить дом (6 и 2%). Мужчины же чаще говорят, что уже успели переделать все дела, которые планировали (20 и 12%).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 402

Время проведения: 17 — 22 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов