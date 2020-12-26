Депутаты принимают участие в акции «Елка желаний»

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В преддверии Нового года проект «Мечтай со мной» организовал новогоднюю благотворительную акцию, которая в эти дни проходит во всех регионах страны.

28 декабря депутаты фракции «Единой России», члены партии и ее сторонники откроют послания с заветными желаниями, переданными с федеральной «Елки желаний». Заявки- мечты в Москву отправили дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей и те, кто остался без попечения родителей, а также пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью.

Всего проект «Мечтай со мной» передал партийцам 16 заявок. Среди них есть и необычные. Например, шестилетний Максим Бондаренко хочет узнать все о быте машинистов, потому что мечтает стать машинистом поезда, а есть ребята, которые хотят посетить аквапарк.

Напомним, что Президент России Владимир Путин положил начало традиции исполнять желания детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.