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Новости /  Общество /  Социум  

Застройку Волжского проспекта не хотят признавать памятником архитектуры

4 октября 2019 18:41
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С обращениями к главе Самары Елене Лапушкиной и председателю Самарской губернской Думы Геннадию Котельникову обратились представители инициативной группы жителей Волжского проспекта. Они попросили присвоить статус вновь выявленного исторического поселения кварталу застройки в границах улиц Маяковского, Прибрежной, Лесной, Полевой, Чкаловского спуска и Волжского проспекта, передает «СО» ОНЛАЙН.

Однако, судя по всему, этой инициативе не суждено претвориться в жизнь. Как сообщил в ответ на это обращение в твиттере руководитель регионального управления госохраны памятников Владимир Филипенко, в отношении выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки Волжского проспекта» министерством культуры Самарской области в 2014 году уже проводилась историко-культурная экспертиза. «Заключением экспертизы было отказано во включении объекта в реестр объектов культурного наследия. 
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Комментарии



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