Жители Сызрани пожаловались УПЧ на деятельность кооператива, имеющего признаки "финансовой пирамиды"

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Указанная организация расположена в Тольятти и активно привлекает денежные средства граждан. Есть у фирмы филиал в Сызрани, Отрадном и Самаре. Граждане вложили свои денежные средства в кооператив, однако выплаты с мая 2019 года прекратились.Прокуратурой Центрального района г.Тольятти установлено, что в Тольятти на ул. Карбышева, оф.12 под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива, с выплатой от 13 до 20 % годовых за их использование, была организована деятельность по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств других пайщиков.В начале июня 2019 года, на основании постановления исполняющего обязанности прокурора Центрального района г.Тольятти и собранным материалам проверки, направленным в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории района, СУ УМВД России по г. Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС».153 жителя Сызрани обратились в органы внутренних дел с жалобами на приостановку выплат. В целом, в результате преступных действий более чем 500 жителям области, денежные средства которых были привлечены кооперативом, причинен материальный ущерб.Информация о ситуации будет доведена до сведения и.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской области Ю.А. Рожина, прокурора Самарской области К.Н. Букреева, руководителя ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникова. Ольга Гальцова предлагает объединить усилия правоохранительных органов для помощи гражданам в восстановлении нарушенных прав, а также усилить профилактическую работу с населением, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.