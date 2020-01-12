Жителей Самарской области предупреждают о тумане

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в регионе объявлен желтый уровень опасности.В ближайший час местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением до конца дня и вечером 12.01.2020г.».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82