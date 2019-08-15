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Юрист из мэрии Сызрани, который очень хотел летать: история пилота Дамира Юсупова, спасшего пассажиров «Уральских авиалиний»

15 августа 2019 18:58
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Экипаж посадил самолет с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузном поле.
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся в Симферополь, утром 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. Лайнер, на борту которого находились 234 человека (по данным авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту было 224 пассажира и семь членов экипажа. По данным Росавиации, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.), на взлете столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, один из них загорелся, второй потерял тягу, передает meduza.io.

Экипаж посадил самолет с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. При посадке, по последней информации, пострадали 55 человек. Никто не погиб. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

Российские СМИ и пользователи соцсетей сравнивают командира экипажа Дамира Юсупова с американским пилотом Чесли Салленбергером, в 2009 году посадившим самолет на реку Гудзон — после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей. Этот инцидент известен как «Чудо на Гудзоне».

Дамир Юсупов посадил самолет на ручном управлении

Второй пилот Георгий Мурзин рассказал телеграм-каналу «112», что командир экипажа Дамир Юсупов посадил А321 на ручном управлении: «После взлета попали птицы в двигатели, левый двигатель сразу заглох, потом и во второй двигатель тоже попали, и обороты [стали] нестабильными, второй тоже заглох, тяги не хватало, и высота плавно падала. Приземлились в поле на ручном [управлении]».

При этом самолет садился «плавно» и серьезных травм никто из пассажиров не получил, сказала ТАСС пассажирка Светлана Бабина, которая была на борту Airbus A321. «После того как самолет приземлился, летчику все аплодировали», — добавила она.

Как рассказал «Медузе» знакомый Юсупова, который работает в другой авиакомпании, качество посадки А321 говорит о том, что пилот довел свои действия в подобных ситуациях «до автоматизма на тренажерах».

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором Юсупов — уже после приземления и эвакуации — из мегафона объясняет пассажирам, что следует делать дальше: идти «правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Юсупов начал учиться на пилота после 30 лет. До этого он был муниципальным юристом в Сызрани

Юсупов родился в городе Игарке Красноярского края, а в 1990-х его семья переехала в Сызрань Самарской области, пишет «Комсомольская правда». По данным «Интерфакса», сейчас пилоту 41 год.

В 2017-м сам пилот рассказывал сайту «ПроПолевской», что любил полеты с детства: его отец был командиром экипажа на вертолете Ми-8. Однако при поступлении в летное училище Юсупов не прошел медкомиссию. В результате он выучился на юриста, но мечтать о полетах не прекратил.

Данные о начале летной карьеры Юсупова расходятся. По информации «Комсомольской правды», до 33 лет Юсупов работал юристом в администрации Сызрани. Сама мэрия уточнила, что он был сотрудником фонда жилья и ипотеки Сызрани, а также заместителем руководителя городской автономии татар. «Уже будучи зрелым мужчиной, Дамир решил снова испытать удачу и пошел напролом», пишет «ПроПолевской». По его информации, Юсупов еще в возрасте 32 лет поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое окончил с отличием. По данным мэрии Сызрани, в 33 года он уже окончил это училище.

А в 2013 году он тоже с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации — и сразу после вуза был принят на работу «Уральскими авиалиниями», сообщила авиакомпания. В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению «аэронавигация».

Юсупов водит самолеты Airbus A320, 319, 321, летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Возил чартерными спецрейсами хоккейную команду «Ак Барс» и футбольную команду «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию. Его налет, по данным авиакомпании, составляет около трех тысяч часов (это немного: всего в два раза больше необходимого минимума для получения должности командира воздушного судна).

С женой Натальей он тоже познакомился в самолете, когда летел в качестве пассажира. У них двое детей. После посадки он позвонил ей с незнакомого номера и рассказал, что «все хорошо» и «все живы», рассказала жена Юсупова екатеринбургскому сайту Е1. Брат Юсупова рассказал «Комсомольской правде», что командиром корабля он стал всего год назад. Бывшая стюардесса «Уральских авиалиний», которая летала с Юсуповым, охарактеризовала его как «очень хорошего, мужественного, очень ответственного и доброго человека, с хорошим чувством юмора», пишет E1.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в этом регионе базируются «Уральские авиалинии») опубликовал фотографии Юсупова и других членов экипажа, призвав представить их к наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал летчиков героями.

До окончания расследования происшествия Юсупова и остальных членов экипажа отстранили от полетов, но это стандартная процедура при расследовании таких ЧП, сообщили E1 в авиакомпании. 



Фото:   ГУ МЧС по Московской области
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