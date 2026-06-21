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С первого сентября детсады начнут работать по обновленным методикам

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С первого сентября детсады начнут работать по обновленным методикам

С первого сентября дошкольные образовательные учреждения начнут работать по обновленным методикам, которые затронут музыкальные занятия и принципы оформления внутренних помещений, сообщило Минпросвещения России.

Рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками, передает «Интерфакс».

Представители профильного ведомства также напомнили, что 2026 год официально объявлен в стране Годом дошкольного образования.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал планы по изменению образовательных стандартов для детских садов.

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