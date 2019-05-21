Яндекс посчитал, сколько стоит приготовить окрошку в Самаре

99

Аналитики Яндекса посчитали, сколько этой весной стоят продукты для приготовления окрошки — в целом по России, в Самаре и других городах-миллионерах. Для этого были использованы данные о чеках, которые пользователи приложения Едадил сканировали в апреле–мае, чтобы получить кэшбэк. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 миллиона таких чеков.Набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обходится пользователям Едадила из Самары в 261 руб. Больше всего приходится потратить на колбасу — 77 руб., а также на квас — 47 руб.Надо отметить, что цены, полученные в результате исследования, стремятся к минимальным: в чеках, которые изучали аналитики, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой цене.В среднем такой набор продуктов стоит в России дороже, чем в Самаре, — 281 руб. Самая дорогая окрошка в Москве — 343 руб.: колбаса в столице почти в полтора раза дороже, чем в среднем. На втором и третьем месте среди городов-миллионеров — Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 руб.: там сравнительно недорогие колбаса, огурцы и яйца.