Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Конюхов посетил День донора в СамГТУ

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Университет подготовил яркую интерактивную программу для студентов, которые сдавали кровь для мобильной станции переливания: ребятам раздавали горячую пиццу, сахарную вату и приглашали участвовать в различных конкурсах.Несколько призов от "Крыльев" разыграл и Евгений Конюхов. Также он принял участие в фото и автограф-сессии.Стоит отметить, что студенты, ставшие донорами, смогут бесплатно посетить матч 11-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Тамбов", который состоится 28 сентября на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС