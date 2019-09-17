Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Конюхов посетил День донора в СамГТУ
17 сентября 2019 22:59
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Университет подготовил яркую интерактивную программу для студентов, которые сдавали кровь для мобильной станции переливания: ребятам раздавали горячую пиццу, сахарную вату и приглашали участвовать в различных конкурсах.
Несколько призов от "Крыльев" разыграл и Евгений Конюхов. Также он принял участие в фото и автограф-сессии.
Стоит отметить, что студенты, ставшие донорами, смогут бесплатно посетить матч 11-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Тамбов", который состоится 28 сентября на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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