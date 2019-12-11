Впервые в СОУНБ пройдут новогодние представления для всей семьи

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Самарский театр "Город" приглашаем юных зрителей (3+) и их родителей на новогоднее представление у Ёлки в Самарскую областную библиотеку (пр. Ленина, 14 А) со 2 по 6 января в 11:00 и в 13:30.Вас ждут встречи с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, Книжной Феей, Карлсоном, Снежной королевой, Кощеем Бессмертным, чукотской девушкой Най, а также игры, песни, хоровод, аквагрим, профессиональный фотограф, вручение эксклюзивных подарков.После небольшого перерыва вас ждёт премьера спектакля "Пумасипа", по мотивам сказок народов Севера (3+)!Это весёлый спектакль с живой музыкой группы "Дайте Грэмми".Сказ про двух охотников ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы было с чем идти свататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, с которыми придется справиться. Но в конце пути каждому воздастся благодарность!"Пумасипа" в переводе с мансийского - "благодарность".С давних времен из поколения в поколение через сказки передавались жизненный опыт и миропонимание. И эта история поведает нам о том, как нужно поступать, а как не стоит, какие качества человека полезны, а какие нет. И о том, что каждому воздастся по его заслугам!По традиции, после спектакля детки смогут сфотографироваться с героями прямо на сцене!Цена билета: 500 руб..Отдельный билет необходим и ребёнку любого возраста, и взрослому!Вручение Дедушкой Морозом подарка - 250 руб..Ваш ребёнок получит из рук Дедушки Мороза уникальный подарок - книгу самарского писателя Дмитрия Ахметшина "Маленький Зверёк из Большого леса". Это эксклюзивное издание, выпущенное при участии Самарского театра "Город" и Центра поддержки и развития чтения ГБУК "СОУНБ" специально для праздника, передает пресс-служба СОУНБ.