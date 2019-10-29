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Новости /  Общество /  Социум  

Воспитателя детсада в Ярославле, где дети избили девочку, отстранили от работы

29 октября 2019 22:42
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Воспитатель группы в детском саду Ярославля, где дети избили девочку во время прогулки, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила журналистам во вторник директор городского департамента образования Елена Иванова, передает РИА Новости.

Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты. Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе.

"В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в МДОУ "Детский сад 236" департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранен от работы", - заявила Иванова.

"Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами", - добавила она.

Иванова отметила, что по окончании проверки будут приняты "меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации". 



Фото:   pixabay
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