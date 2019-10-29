Воспитателя детсада в Ярославле, где дети избили девочку, отстранили от работы

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Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты. Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе."В связи с видеоинформацией в социальных сетях о ситуации в МДОУ "Детский сад 236" департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранен от работы", - заявила Иванова."Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами", - добавила она.Иванова отметила, что по окончании проверки будут приняты "меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации".Фото: pixabay