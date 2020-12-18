Вопросы подготовки молодежи к воинской службе обсудили в Правительстве Самарской области

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Сегодня, 18 декабря 2020 года, в режиме видеоконференции состоялось заседание областной межведомственной комиссии по вопросам подготовки граждан (молодежи) к военной службе. Были рассмотрены вопросы призыва граждан на военную службу, поступления жителей региона в военные вузы, подготовки учащихся по основам военной службы, совершенствования учебно-материальной базы для преподавания основ военной подготовки и др.

В Самарской области мероприятия по осеннему призыву граждан на военную службу стартовали 1 октября. Они проходят в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. В соответствии с планом до 25 декабря в ряды вооружённых сил должно быть призвано более 1,5 тысяч человек. Как подчеркнул руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, план призыва будет выполнен в полном объеме.

По информации военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина, в вузы Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в 2020 году поступило 213 граждан Самарской области, из них 92 человека (43,2%) – юнармейцы. Сейчас военные комиссариаты совместно с образовательными учреждениями ведут профориентационную работу, направленную на информирование выпускников школ и их родителей о возможностях обучения в военных вузах страны.

В 2020 году учащиеся 584 образовательных организаций региона (511 - общего образования, 73 - профессионального образования) проходили подготовку по основам военной службы (в общеобразовательных учреждениях часть обязательной учебной программы – предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в профессиональных образовательных организациях – «Безопасность жизнедеятельности»).

В этом году учебные сборы по основам военной службы впервые прошли в дистанционном формате. Участие в них приняли 10585 учащихся Самарской области.

В школах, колледжах и техникумах создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. По информации областного министерства образования и науки, 455 образовательных организаций региона полностью располагают учебно-материальной базой по подготовке граждан к военной службе. Она включает: предметный кабинет, стрелковый тир и спортивный городок с элементами полосы препятствий. В остальных учебных заведениях сформированы предметные кабинеты и продолжается оборудование техническими средствами.

Большое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию молодежи. За год в онлайн и офлайн форматах состоялось более 100 крупных мероприятий, среди них соревнования «Отчизны верные сыны», акция «Перекличка Постов №1», интерактивный проект «Внутри истории», «Диалог с Героем» и др.

В Самарской области в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни!» Нацпроекта «Демография» продолжается реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В настоящее время более 280 тысяч жителей области зарегистрировались в системе «ГТО» (https://user.gto.ru/news), среди них молодежь до 20 лет, люди трудоспособного возраста и старшего поколения 60+. В регионе открыто 86 центров тестирования. С начала внедрения комплекса 108 тысяч граждан приступили к тестированию, 36,5 тысяч человек - успешно справились с испытаниями, их них 16 тысяч человек получили золотые знаки «ГТО».