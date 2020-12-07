Волонтёры Самарской области стали победителями конкурса «Доброволец России — 2020»

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В честь Национального Дня добровольца 4 и 5 декабря проходил онлайн-марафон #МыВместе, на котором состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Всероссийский конкурс «Доброволец России» является ключевым конкурсом среди волонтёров. Он проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Традиционно участие в конкурсе принимают добровольцы со всей России. В этом году от Самарской области было подано 367 заявок. В финал вышло 4 добровольца, трое из них стали победителями.

В номинации «Помощь детям» в категории «Старше 18» победил проект «Школа «ЛИЗА АЛЕРТ» Дарьи Рудометкиной. В рамках проекта ученики начальных классов обучаются безопасному поведению, получают практические навыки поведения в сложных условиях, например, когда потерялся.

В номинации «Уверенные в будущем» в категории «Старше 18 лет» третье место получил проект «От благодарных потомков» Андрея Новичкова. Волонтёры проекта занимаются благоустройством мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

В номинации «Вокруг меня» в категории «От 14 до 17 лет» пятое место заняла Наталья Шмелева с проектом «КуРСОр — курс на Раздельный Сбор Отходов». Основная цель проекта — помочь людям научиться раздельному сбору мусора: как различить виды пластика — мягкого и твердого, как подготовить вторсырье для сдачи, передает пресс-служба облправительства.

Фото: департамент информационной политики СО