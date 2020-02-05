«Виниловые вечера»: В Самарской юношеской библиотеке состоится мероприятие «Шизгара», посвящённое легендарной рок-группе «Shocking Blue»

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За семь лет существования этот голландский коллектив выпустил 9 альбомов, но всемирную славу им принесла песня «Venus», в советском просторечии — «Шизгара».Гости мероприятия смогут посмотреть клипы, интервью и концертные выступления коллектива, узнать интересные факты о группе, а главное — услышать любимые песни с оригинального винила.Проект «Виниловые вечера» реализуется с 2019 года в рамках решения задачи по формированию общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания, «оживлению» общественных пространств, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: youtube.com