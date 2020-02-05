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Новости /  Общество /  Социум  

«Виниловые вечера»: В Самарской юношеской библиотеке состоится мероприятие «Шизгара», посвящённое легендарной рок-группе «Shocking Blue»

5 февраля 2020 18:58
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Гости мероприятия смогут узнать интересные факты о группе, а главное — услышать любимые песни с оригинального винила.
(18+)
7 февраля, в 18.00, в Самарской областной юношеской библиотеке (проспект Ленина, 14) в рамках цикла «Виниловые вечера» состоится встреча, посвящённая творчеству легендарной рок-группы из Нидерландов «Shocking Blue».

За семь лет существования этот голландский коллектив выпустил 9 альбомов, но всемирную славу им принесла песня «Venus», в советском просторечии — «Шизгара».

Гости мероприятия смогут посмотреть клипы, интервью и концертные выступления коллектива, узнать интересные факты о группе, а главное — услышать любимые песни с оригинального винила.

Проект «Виниловые вечера» реализуется с 2019 года в рамках решения задачи по формированию общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания, «оживлению» общественных пространств, передает пресс-служба минкульта СО. 



Фото:   youtube.com
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Комментарии


Социум
5 февраля 2020  18:58
Гости мероприятия смогут узнать интересные факты о группе, а главное — услышать любимые песни с оригинального винила.
«Виниловые вечера»: В Самарской юношеской библиотеке состоится мероприятие «Шизгара», посвящённое легендарной рок-группе «Shocking Blue»
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