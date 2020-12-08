Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам 

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В Самарской области продолжаются работы по созданию карты жителя Самарской области – универсального комплекса электронных сервисов с широким спектром возможностей, предназначенного для решения повседневных задач: оплаты товаров и услуг, получения различных социальных выплат и других целей.

Во вторник, 8 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференцсвязи заседание, на котором обсудили ход разработки Карты жителя Самарской области и перспективы ее внедрения.

В заседании приняли участие представители руководства АО «НСПК» - оператора национальной платежной карты «МИР», руководители крупнейших банков, главы областных министерств и ведомств.

О ходе реализации проекта сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. «Создана информационная система «Карта жителя Самарской области» - комплексное технологическое решение, автоматизирующее основные процессы работы электронной карты, отработаны схемы взаимодействия между ключевыми участниками проекта – банками-эмитентами, транспортным оператором и оператором проекта», - пояснил Константин Пресняков. – В настоящее время интернет-портал и мобильное приложение Карты жителя проходят процесс опытной эксплуатации».

Участниками проекта сегодня являются четыре банка – ПАО «ВТБ-24», ПАО «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Солидарность». При этом банк «ВТБ-24» готов провести пилотную эмиссию карт. Председатель регионального Правительства поручил Константину Преснякову проработать вопрос о расширении списка банков-эмитентов карты.

Департамент информационных технологий и связи совместно с министерством транспорта рассматривают возможность проведения с июня по декабрь 2021 года отдельной программы лояльности (кэшбек за каждую поездку) для держателей карты жителя Самарской области. В тестовом режиме сервис оплаты за проезд уже апробирован на маршрутах муниципального транспорта.

Одной из функций карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и сервисных организаций.

«Сервис доступа к программам лояльности торговых и сервисных предприятий является уникальной составляющей Карты жителя Самарской области, в картах других регионов такой составляющей нет, здесь мы являемся первопроходцами», - отметил Константин Пресняков.

Предполагается, что Карта, позволяющая объединить скидки и бонусы различных торгово-сервисных организаций, будет удобна и выгодна как покупателям, так и торговым сетям, которые смогут сэкономить на выпуске индивидуальных пластиковых носителей.

В настоящее время о готовности к участию в проекте заявили более двадцати торгово-сервисных организаций: «Семь+Я», «Магнит», «ЛитРес», «Деловые линии», «Аптека 245», сеть гипермаркетов «Лента», сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка Радуги», ассоциация ресторанной сети «Milimon Family», группа компаний «Поляна», группа компаний «Детский мир», центр оптовой торговли «Агропарк», торговый центр, сеть дежурных аптек, ювелирная сеть «585/Золотой», Volga Mama Shop, ООО «СТАРТ» (7 Avenue Hotel & SPA 5*), ООО «Мануфактур Студия» (творческий кластер «Дом77») и другие организации. Виктор Кудряшов поручил организаторам провести дополнительные переговоры по включению в список партнеров проекта других популярных торговых сетей.

«Уверен, что Карта жителя Самарской области станет привычным и максимально удобным инструментом для жителей региона. Уже сегодня многие банки и торговые организации готовы предложить самые выгодные условия пользователям. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Функции Карты жителя не будут ограничиваться только платежными сервисами. Владельцы смогут получать актуальную информацию о новостях региона, проведении массовых мероприятий. Для этого готовятся запустить разделы «Афиша» и «Новости». Прорабатывается вопрос о том, как карта может стать пропуском на такие мероприятия.

Одной из основных функций Карты станет предоставление социальных сервисов. По информации министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, министерством отрабатываются вопросы по обеспечению доступа с помощью Карты жителя к следующим государственным услугам: предоставление ежемесячного пособия на ребенка, выплаты на ребенка от трех до семи лет, предоставление пособия на питание ребенка в государственных образовательных учреждениях и ряд других мер государственных поддержки семей с детьми.

По информации министра, действующая в настоящее время социальная карта также еще долго будет актуальна, но со временем ее функционал будет интегрирован в Карту жителя Самарской области.

Руководитель направления Центра развития региональных и муниципальных продуктов Департамента стратегии и развития бизнеса АО «НСПК» Святослав Маничев сообщил, что в Самарской области проект внедрения карты жителя развивается динамично и успешно. Он предложил дополнить функционал карты, включив сервисы для туристов, посещающих Самарскую область. На заседании обсудили также предложение интегрировать в Карту жителя сервисы по оплате услуг ЖКХ.

Большое внимание участники заседания уделили алгоритму получения карты. Жители региона смогут обратиться с заявлением очно – в одно из отделений банков-партнеров или онлайн – через портал госуслуг. После того, как информация пройдет проверку в информационной системе Карты жителя Самарской области, будет дополнена сведениями других информационных систем, карта будет издана, а информация направлена заявителю. Получить ее можно будет в отделении банка

Пилотная партия Карт жителя Самарской области будет выпущена уже в декабре текущего года. Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало мая 2021 года, передает пресс-служба облправительства.



