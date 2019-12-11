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Новости /  Общество /  Социум  

В военно-историческом музее Самары открылась выставка, посвященная истории ВМФ СССР

11 декабря 2019 19:35
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Представлено множество исторических документов, артефактов, элементов обмундирования войск, начиная с периода становления Казанского округа и до наших дней.
Сегодня, в день 320-летия Андреевского флага – главного символа мужества и непобедимости Отечественного флота – в Самарском военно-историческом музее краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа открылась экспозиция, посвященная истории ВМФ СССР. Одним из первых посетителей выставки стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В музее представлено множество исторических документов, артефактов, элементов обмундирования войск, начиная с периода становления Казанского округа и вплоть до наших дней. Эти предметы наглядно показывают все многообразие форм и видов вооружения русских, советских и российских войск нашего округа. И только морская тематика находила в этом ряду недостаточное отражение. Решив исправить этот пробел, сотрудники музея обратились к сообществу самарских коллекционеров, с которыми у них налажены давние и прочные связи, и получили заинтересованный отклик. В составлении новой экспозиции впервые в истории музея приняли участие сразу пять частных коллекционеров – Родион Светличнов, Сергей Логинов, Сергей Ганин, Иван Полуэктов, Артем Гусев.

«Очень много артефактов собрано на самарской земле, но, как нам показалось, здесь отсутствует очень важная составляющая, к которой жители нашей области имеют непосредственное отношение, – это защита водных рубежей нашей страны, – отметил заместитель председателя самарского военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» Сергей Ганин. – В нашем клубе присутствуют разные люди, в том числе, служившие во флоте, поэтому мы не могли не обратить внимание на это упущение. Нами был собран ряд артефактов, которые говорят о людях и событиях, тесно связанных с историей военно-морского флота нашей страны».

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто приложил руку к открытию этой экспозиции. «Это очень важная часть патриотического воспитания для жителей Самары и всей области в целом. Это важнейшая составляющая сохранения исторической правды, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – К сожалению, в последние годы становится все больше желающих преподать нам уроки истории, а де-факто – переписать историю, принизить роль и значение Российского государства, Советского Союза в истории человечества, освобождения различных стран и народов от угнетателей, в отстаивании независимости нашей страны. И то, какую работу ведет музей, переоценить невозможно».

Обращает на себя внимание спасательное снаряжение подводника, предназначенное для свободного всплытия с аварийной подводной лодки, состоящее из гидрокомбинезона и изолирующего дыхательного аппарата. Здесь же находится модель линейного корабля «Новороссийск», который затонул в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года в результате взрыва. Рядом – иллюминатор линкора «Новороссийск». Он находится в том же состоянии, в котором был поднят летом 2019 года с места гибели линкора. На этом корабле сразу погибли более 170 моряков, среди которых был и наш земляк, уроженец Куйбышевской области – Николай Сметанников. Его родственники пришли на открытие выставки. Елена Сметанникова, сестра погибшего в той трагедии, обратилась к Губернатору с просьбой об увековечении памяти о героях-моряках крейсера «Новороссийск» на родине Николая – в селе Беловка Богатовского района. Губернатор инициативу поддержал и поручил руководству музея совместно с родственниками моряка подготовить предложения.

Также на выставке представлена модель АПЛ «Курск», потерпевшего крушение в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Не выжил никто из 118 членов экипажа, находившихся на борту. По количеству погибших это одна из крупнейших трагедий в послевоенной истории советского и российского подводного флота. На выставке можно увидеть демонтированные с этой подводной лодки за полгода до трагедии каютные часы. Они механические, до сих пор находятся в рабочем состоянии. Для Сергея Ганина это очень важный предмет выставки.

«Мой товарищ служил на «Курске», и когда ряд каютных часов отдавали в ремонт, он нашел возможность мне преподнести в подарок один из неисправных экземпляров. Прошли годы, часы были отремонтированы, – рассказал коллекционер. – Сейчас это память, которая осталась о моем товарище, который погиб на этом корабле, память о всех ребятах, оставшихся на дне моря. Я думаю, что это хорошее напоминание нынешнему и будущему поколению о героизме наших соотечественников, которые положили свои жизни на защиту нашей Родины».

Здесь же собраны и некоторые предметы подводной лодки «Новосибирск» –светильник и манометры. Также представлена небольшая коллекция нарукавных нашивок, погон, значков личного состава ВМФ и вымпел Гвардейской крейсерской АПЛ «Самара». Рядом расположены предметы со сторожевого корабля морчастей погранвойск КГБ СССР: бескозырку моряка, погоны, китель парадный офицера ВМФ, вымпел, дудку боцманскую, фотографии служащих.

Значительную часть экспозиции составила коллекция кортиков ВМФ, речных флотов и флотилий, ВВС и Сухопутных войск стран Европы и Азии ХIX-ХХ вв. «Например, есть кортик иракских военно-морских сил, которых уже нет в том виде, в котором они существовали прежде. Некоторые экземпляры можно будет увидеть только в этом музее», – сообщил генеральный директор судоходной компании «Волготранс» Родион Светличнов.

Сотрудники музея и коллекционеры планируют и дальше развивать морскую тематику. «У нас есть перспективные планы дополнить коллекцию предметами, связанными с историей российского императорского флота. Думаю, что в следующем году подобная экспозиция будет открыта в этом музее», – поделился планами Сергей Ганин. Он поделился с Губернатором идеей возродить школу юнг в Самаре. Глава региона инициативу поддержал и отметил, что расширение музейной экспозиции является значимым продолжением той работы, которая сегодня ведется в регионе по восстановлению судостроения и обучению будущих речников, передает пресс-служба облправительства. 
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