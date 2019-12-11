В военно-историческом музее Самары открылась выставка, посвященная истории ВМФ СССР
11 декабря 2019 19:35
138
В музее представлено множество исторических документов, артефактов, элементов обмундирования войск, начиная с периода становления Казанского округа и вплоть до наших дней. Эти предметы наглядно показывают все многообразие форм и видов вооружения русских, советских и российских войск нашего округа. И только морская тематика находила в этом ряду недостаточное отражение. Решив исправить этот пробел, сотрудники музея обратились к сообществу самарских коллекционеров, с которыми у них налажены давние и прочные связи, и получили заинтересованный отклик. В составлении новой экспозиции впервые в истории музея приняли участие сразу пять частных коллекционеров – Родион Светличнов, Сергей Логинов, Сергей Ганин, Иван Полуэктов, Артем Гусев.
«Очень много артефактов собрано на самарской земле, но, как нам показалось, здесь отсутствует очень важная составляющая, к которой жители нашей области имеют непосредственное отношение, – это защита водных рубежей нашей страны, – отметил заместитель председателя самарского военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» Сергей Ганин. – В нашем клубе присутствуют разные люди, в том числе, служившие во флоте, поэтому мы не могли не обратить внимание на это упущение. Нами был собран ряд артефактов, которые говорят о людях и событиях, тесно связанных с историей военно-морского флота нашей страны».
Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто приложил руку к открытию этой экспозиции. «Это очень важная часть патриотического воспитания для жителей Самары и всей области в целом. Это важнейшая составляющая сохранения исторической правды, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – К сожалению, в последние годы становится все больше желающих преподать нам уроки истории, а де-факто – переписать историю, принизить роль и значение Российского государства, Советского Союза в истории человечества, освобождения различных стран и народов от угнетателей, в отстаивании независимости нашей страны. И то, какую работу ведет музей, переоценить невозможно».
Обращает на себя внимание спасательное снаряжение подводника, предназначенное для свободного всплытия с аварийной подводной лодки, состоящее из гидрокомбинезона и изолирующего дыхательного аппарата. Здесь же находится модель линейного корабля «Новороссийск», который затонул в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года в результате взрыва. Рядом – иллюминатор линкора «Новороссийск». Он находится в том же состоянии, в котором был поднят летом 2019 года с места гибели линкора. На этом корабле сразу погибли более 170 моряков, среди которых был и наш земляк, уроженец Куйбышевской области – Николай Сметанников. Его родственники пришли на открытие выставки. Елена Сметанникова, сестра погибшего в той трагедии, обратилась к Губернатору с просьбой об увековечении памяти о героях-моряках крейсера «Новороссийск» на родине Николая – в селе Беловка Богатовского района. Губернатор инициативу поддержал и поручил руководству музея совместно с родственниками моряка подготовить предложения.
Также на выставке представлена модель АПЛ «Курск», потерпевшего крушение в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Не выжил никто из 118 членов экипажа, находившихся на борту. По количеству погибших это одна из крупнейших трагедий в послевоенной истории советского и российского подводного флота. На выставке можно увидеть демонтированные с этой подводной лодки за полгода до трагедии каютные часы. Они механические, до сих пор находятся в рабочем состоянии. Для Сергея Ганина это очень важный предмет выставки.
«Мой товарищ служил на «Курске», и когда ряд каютных часов отдавали в ремонт, он нашел возможность мне преподнести в подарок один из неисправных экземпляров. Прошли годы, часы были отремонтированы, – рассказал коллекционер. – Сейчас это память, которая осталась о моем товарище, который погиб на этом корабле, память о всех ребятах, оставшихся на дне моря. Я думаю, что это хорошее напоминание нынешнему и будущему поколению о героизме наших соотечественников, которые положили свои жизни на защиту нашей Родины».
Здесь же собраны и некоторые предметы подводной лодки «Новосибирск» –светильник и манометры. Также представлена небольшая коллекция нарукавных нашивок, погон, значков личного состава ВМФ и вымпел Гвардейской крейсерской АПЛ «Самара». Рядом расположены предметы со сторожевого корабля морчастей погранвойск КГБ СССР: бескозырку моряка, погоны, китель парадный офицера ВМФ, вымпел, дудку боцманскую, фотографии служащих.
Значительную часть экспозиции составила коллекция кортиков ВМФ, речных флотов и флотилий, ВВС и Сухопутных войск стран Европы и Азии ХIX-ХХ вв. «Например, есть кортик иракских военно-морских сил, которых уже нет в том виде, в котором они существовали прежде. Некоторые экземпляры можно будет увидеть только в этом музее», – сообщил генеральный директор судоходной компании «Волготранс» Родион Светличнов.
Сотрудники музея и коллекционеры планируют и дальше развивать морскую тематику. «У нас есть перспективные планы дополнить коллекцию предметами, связанными с историей российского императорского флота. Думаю, что в следующем году подобная экспозиция будет открыта в этом музее», – поделился планами Сергей Ганин. Он поделился с Губернатором идеей возродить школу юнг в Самаре. Глава региона инициативу поддержал и отметил, что расширение музейной экспозиции является значимым продолжением той работы, которая сегодня ведется в регионе по восстановлению судостроения и обучению будущих речников, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 декабря 2019 22:20
Ученые проголосуют за первого директора обновленного Самарского исследовательского центра РАН. Социум
101
11 декабря 2019 21:50
Конкурс, направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах индустрии... Социум
99
11 декабря 2019 19:35
Представлено множество исторических документов, артефактов, элементов обмундирования войск, начиная с периода становления Казанского округа и до наших дней. Социум
137
Здравоохранение
11 декабря 2019 09:59
Но это не мешает им заниматься самолечением. Здравоохранение
172
9 декабря 2019 09:01
Об этом рассказал Роспотребнадзор. Здравоохранение
249
7 декабря 2019 16:29
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры. Здравоохранение
692
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
169
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14887
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14766
Туризм
11 декабря 2019 04:33Летние и зимние туры в Тарханы
Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов. Туризм
28
10 декабря 2019 10:07
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
203
8 декабря 2019 13:27
Он снова откроется весной. Туризм
457
Образование
11 декабря 2019 14:57
Инновационный подход основан на современной версии термодинамики третьего поколения. Образование
182
11 декабря 2019 11:28
2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Образование
204
10 декабря 2019 09:36
В Париже состоялась защита проектов студенческих конструкторских бюро по созданию экспериментальных ракет. Образование
189
Культура
11 декабря 2019 17:56
Главной целью мероприятия является сохранение и развитие казахской культуры и языка, обмен опытом работы, раскрытие талантов среди подрастающего поколения. Культура
147
11 декабря 2019 13:45
В приоритете творчества художницы – пленэрная живопись. Культура
195
11 декабря 2019 13:15В Сергиевском районе откроется кинотеатр «Нефтяник»
Он организован в рамках национального проекта «Культура». Культура
192
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
150
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15519
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
95
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
159
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
292
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
291
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
626
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
568
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
511
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
842
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1296
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
211
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
505
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
555
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
796
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2010
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2492
Мероприятия