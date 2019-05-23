В транспортном предприятии «Самара Авто Газ» прошел День открытых дверей

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Накануне транспортное предприятие «Самара Авто Газ», осуществляющее пассажирские перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, провело День открытых дверей для соискателей вакантных рабочих мест. Заинтересованным в поиске работы гражданам рассказали о предприятии, предоставляемых условиях (полный социальный пакет, «белая» заработная плата, возможность проживания для иногородних и доставка транспортом предприятия до места работы), возможности двигаться по карьерной лестнице и открытых вакансиях.Особенно остро стоит проблема нехватки квалифицированных водителей категории D – на работу готовы принять более 50 человек. При этом для бесплатного обучения кандидатов сейчас проводится работа по организации автошколы на базе предприятия.Также предприятию требуются кондукторы, кассиры, диспетчеры, сотрудники контрольно-ревизионного отдела, отдела безопасности дорожного движения и др.В ходе мероприятия пришедшие соискатели получили возможность предоставить необходимые данные для дальнейшего возможного трудоустройства.В перспективе День открытых дверей планируется проводить на регулярной основе, передает пресс-служба горадминистрации.