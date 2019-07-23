В тольяттинском ДОЛ сотрудники МЧС провели с детьми из Иркутской области познавательное мероприятие

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Летние оздоровительные лагеря в городе Тольятти и Ставропольском районе Самарской области – это хорошее подспорье для родителей в целях оздоровления, воспитания и организации безопасного досуга детей и подростков.Сегодня в ДОЛ «Электроник – Дубрава» инспекторами Тольятти, Жигулевск и Ставропольского района совместно с лесниками Ягодинского лесничества при участии пожарных 30-го пожарно-спасательного отряда СО было проведено мероприятие для детей, прибывших на отдых из Иркутской области, пострадавшей в июне 2019 года от крупного паводка. На мероприятии также были дети из интернатов Тольятти.Традиционно свои летние каникулы, интересно и с пользой в детских оздоровительных лагерях проводят и ребята из интернатов Тольятти.На открытом мероприятии работники лесного хозяйства познакомили дружную компанию ребят с природными богатствами Самарской области, рассказали об уникальных растениях и животных, обитающих в наших лесах.Сохранить и приумножить природные богатства нашего края – важная задача пожарных и ежедневный труд лесников.Мальчишкам и девчонкам, отдыхающим в «Электронике», представится возможность вообразить себя настоящими пожарными - спасателями, примерить боевую одежду пожарного, подробно рассмотреть оборудование пожарно-спасательной техники и освоить навыки тушения пожара, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС