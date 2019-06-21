В связи с проведением веломарафона «Самарская Лука» будет временно ограничено движение транспорта
21 июня 2019 22:31
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Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования.
XV веломарафон «Самарская Лука» состоится 23 июня 2019 года на базе Учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации велоспорта некоммерческим партнерством «Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара». Ежегодно для участия в нем собираются более 200 спортсменов и любителей велоспорта в возрасте от 15 до 65 лет, в том числе из других регионов Российской Федерации. Ранее веломарафон проводился на территории Национального парка «Самарская Лука». В 2019 году мероприятие проходит в новом формате – на территории УСЦ «Чайка», что позволяет обеспечить максимальную доступность для всех жителей Самары и Самарской области.
Расписание марафона:
- 08:30 – 10:30 – регистрация участников;
- 10:30 – предстартовое построение и брифинг;
- 10:45 – официальное открытие, выступление приглашенных гостей;
- 11:00 – общий старт;
- 13:00 – открытие финиша;
- 16:00 - награждение победителей;
- 17:00 – ориентировочное время финиша последнего участника, закрытие финиша, передает пресс-служба горадминистрации.
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