В селе Ширяево пройдет ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»

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Организатор фестиваля, администрация Жигулевска, приготовила для поклонников «Жигулевской вишни» насыщенную программу.Мероприятие начнется в 9:30 с соревнований вёсельной регаты «Жигулевская миля» (с.Зольное, площадка перед ДК «Нефтяник», спуск к пристани ул.Клубная, 41).Для гостей фестиваля будет организован конкурс пирогов от любителей и профессионалов с дегустацией, конкурс «вишневого костюма», ярмарочная площадкас продажей сувенирной и ремесленной продукции, а также мастер-классы по приготовлению вишневого сувенира из различных материалов, вишневые розыгрыши призов, где каждый участник получит памятный сувенир.Самых маленьких участников и гостей фестиваля ждут площадки с аттракционами, играми и многое другое. Хороводы, песни, танцы, забавы создадутотличное настроение и яркое, незабываемое впечатление праздника, передает пресс-служба облправительства.