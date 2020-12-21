В отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте Самары составлен 131 протокол

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Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не позволяет ослабить реализуемые в общественном транспорте меры для профилактики распространения инфекции.

В числе главных требований к пассажирам и персоналу предприятий, задействованных в работе на маршрутах, - ношение защитных масок в течение всей поездки. В противном случае это грозит несколькими неприятностями:

- остановкой транспортного средства до тех пор, пока в салоне не останется ни единого нарушителя;

- немедленным высаживаем недисциплинированных пассажиров из наземного общественного транспорта (с сентября текущего года по собственной вине транспорт пришлось покинуть 1094 самарцам);

- невозможностью совершить поездку в метро (с начала осени к турникетам не допущено 8884 потенциальных пассажира);

- штрафными санкциями в отношении лиц, категорически отказывающихся надеть маску или не имеющих ее во время поездки.

Напомним, сумма штрафа назначается судом – она может составить до 30 тысяч рублей, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. По первым таким административным материалам уже вынесены решения.

С начала октября, когда полиция занялась оформлением административных протоколов, и по состоянию на 21 декабря количество нарушителей, выявленных в ходе постоянных рейдов, увеличилось до 131 человека.

«Каждый нарушитель подпадает под статью КоАП, но не в отношении каждого такого гражданина оформляется протокол. Проверяющие более лояльно относятся к тем, кто не является ярым «антимасочником» и после замечаний ведет себя корректно, сразу же надевает маску или респиратор, ведь главная цель – не наказание рублем, а понимание вынужденности ограничительных мер, формирование сознательного отношения к необходимости пользоваться средствами защиты органов дыхания. Маска значительно снижает риск подхватить инфекцию и от тех, у кого есть симптомы заболевания, и если человек является бессимптомным носителем вируса. Стоит отметить, что дисциплинированных граждан, по нашим наблюдениям, стало гораздо больше. Забота о себе и об окружающих – это то, что сейчас крайне важно», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Проверки организованы профильным городским департаментом с участием контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков, дежурных штаба ДНД г. о. Самара, правоохранителей, а также средств массовой информации. Профилактическими мероприятиями ежедневно (в будни и выходные дни) охвачены все виды общественного транспорта, включая коммерческий («маршрутки»). Усиленный контроль ведется и в часы пик (утром и вечером), и в течение дня. Результаты документируются по каждому из маршрутов.

Так, сегодня проверяющие начали работу с автобусно-троллейбусных остановок на Московском шоссе. Параллельно бригады вели контрольные мероприятия в трамваях, следующих через улицу Гаражную в направлении Постникова оврага. Горожанам напомнили, что, несмотря на приближающийся Новый год и общую атмосферу праздника, забывать о безопасности не стоит.

В межрейдовое время водители и кондукторы также нацелены на контроль за тем, чтобы от начала и до конца рейса беспрекословно выполнялись требования, которые диктует режим повышенной готовности. Соответствующие инструктажи проводятся непрерывно – данная работа актуализирована с осени текущего года во всех организациях, осуществляющих перевозки. Отметим, что представители перевозчиков работают в рейдах совместно, помогая друг другу охватить проверками как можно больше транспорта.

«Пассажирам, кондукторам и водителям мы разъясняем, что маска должна закрывать и рот, и нос. А правильно надевать средство защиты нужно еще до входа в салон», - отметила начальник службы движения МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Зоя Ризванова

Единственное, что не вызывает нареканий контролеров, - отсутствие маски у водителя, если его кабина изолирована от пассажирского салона (застеклена). Но и в этом случае дополнительная защита не помешает, о чем также напоминают сотрудникам.

Перевозчики стремятся к тому, чтобы максимально снизить риски заражения, сделать общественный транспорт безопасным. Этому способствует и мойка – наружная и внутренняя, а также обязательная дезинфекция всех контактных поверхностей хлорсодержащими препаратами. Этот процесс организован непрерывно – несколько раз в день, следуя регламенту.

Также обращаем внимание горожан на то, что в рейдах проверяют не только наличие масок, экипировку сотрудников, но и наличие билетов у пассажиров. В последнее время и эта работа усилена во взаимодействии с административными комиссиями районов. На «зайцев» составили несколько административных протоколов. Сумма штрафа на каждого «безбилетника» составляет 500 рублей.

«Кондукторы поясняют, что кто-то из безбилетных пассажиров старается спрятаться за другими, дисциплинированными, кто-то заявляет, что одну остановку может проехать и бесплатно. А мы настаиваем: оплатить свой проезд нужно в течение одной остановки во избежание высаживания и штрафных санкций», - уточнила пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Для минимизации контактов с кондукторами существует широкая линейка оплаты проезда безналичными способами.

Гражданам в возрасте 65+ рекомендуется оставаться на самоизоляции и пользоваться общественным транспортом только в случае крайне необходимости. На то, чтобы по возможности ограничить количество поездок и пребывание в общественных местах, ориентируют также людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации