В областной библиотеке прозвучат «страшные стихи» и будет прослежена эволюция страха

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Специально для желающих выйти к открытому микрофону специалисты центра поддержки и развития чтения составили подборку леденящих кровь произведений из сборника Дмитрия Быкова «Страшные стихи». Костюмы и грим участников приветствуются.Файл со стихами можно посмотреть и скачать на странице мероприятия в разделе «Документы»: vk.com/docs-79388957- выбрать 2-3 любимых страшных стихотворения;- зарегистрироваться на странице события в соц.сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/topic-79388957_43412565 ;- если у вас есть стихотворение собственного сочинения, соответствующее тематике вечера, можно прочитать его.Ещё одним событием вечера станет открытая лекция «Эволюция страха. От грозы до ноутбука», которую прочтёт историк и организатор образовательноголектория «15х4» Роман Ежевичкин. Лекция состоится в 19:30 в Музее книги и истории СОУНБ.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.Открытый поэтический микрофон – 16+Лекция Романа Ежевичкина – 18+