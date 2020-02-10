В областной библиотеке представят монографию о заслуженном художнике РФ Вячеславе Герасимове
10 февраля 2020 17:14
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Недавно, в конце 2019 года, вышла в свет монография искусствоведа, члена Союза художников РФ, члена Союза журналистов РФ, члена ICOM Владимира Вострикова. Свою работу Владимир Николаевич посвятил творчеству заслуженного художника РФ Вячеслава Дмитриевича Герасимова, который известен своими работами не только в России, но и за рубежом. Самарцам хорошо знакомы грандиозный витраж Дворца бракосочетания на ул. Полевой, рельефные витражи и декоративная композиция «Цветы музыкантам» в здании филармонии, мозаики «Революция» и «Социалистическое строительство» Дома профсоюзов на Волжском проспекте, «Миры» и «Аппараты в космосе» на станции метро «Гагаринская», «Аэро» и «Космос» на фасаде здания Самарского университета, гобелены в оформлении Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина и многие другие работы.
В монографии Владимир Востриков исследовал самые разнообразные произведения Вячеслава Дмитриевича Герасимова за 55 лет его активной деятельности в искусстве, он показал читателю мастера как превосходного живописца, скульптора, конструктора и декоратора. Работы Герасимова пользуются заслуженным успехом, они давно стали визитной карточкой Самары и других городов, вошли в перечень значимых объектов культурного наследия России.
На лекцииях-презентациях из цикла «Новая книга» авторитетные эксперты нашей библиотеки будут рассказывать об интересных изданиях, и рекомендовать книжные новинки. Напомним, из фондов библиотеки для каждого читателя можно подобрать литературу на актуальную именно для него тему.
Вячеслав Дмитриевич Герасимов - монументалист, живописец, график, скульптор, участник всесоюзных, российских и региональных выставок.
Родился художник в 1937 году в Астрахани в семье морского офицера. Окончил Саратовское художественное училище в 1959 году и в 1965-м — Московское высшее художественно-промышленное училище, отделение монументально-декоративной живописи (ныне – имени С. Г. Строганова), учился у педагогов С.В. Герасимова, Б.В. Иорданского, Н.Х Максимова. С 1976 по 1993 преподавал в Самарской государственной архитектурно-строительной академии на кафедре рисунка, живописи и скульптуры.
Вячеслав Герасимов – единственный представитель Самарской организации Союза художников, кто вошел в энциклопедию «Художники всех времен и народов» (издание К. Г. Зауер, Мюнхен – Лейпциг, 2006; статья Н. Вульферт), передает пресс-служба СОУНБ.
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