В новом сезоне в Самаре будет работать более 120 бесплатных катков
13 декабря 2019 19:52
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- на территориях образовательных учреждений;
- на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной реки Волга;
- на спортивных объектах;
- на внутридворовых территориях.
На площади имени Куйбышева в этом году вновь появятся две ледовые площадки: хоккейный каток со специальной разметкой и каток для массового катания. Рядом с катками расположатся пункты проката коньков, раздевалки и точки питания.
В четырех самарских парках ждут любителей покататься на коньках. Здесь также оборудованы пункты проката коньков.
- парк имени Ю.А. Гагарина
- парк «Дружба»
- парк Победы
- парк 50-летия Октября (парк «Металлургов»)
Зальют ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.
На последней миле рядом со стадионом «Самара Арена» откроется «Олимпийская Деревня», которая будет включать трёхкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка.
В этом году планируется оборудовать каток в сквере имени Фадеева, обновленном по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Список катков во внутригородских районах Самары здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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13 декабря 2019 19:52
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