В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»

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Создание модельной библиотеки в селе стало возможным благодаря участию района в национальном проекте «Культура», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области реализация напроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Культура».«В рамках урочной и внеурочной деятельности наши дети вместе с педагогами приходят в эту обновленную современную модельную библиотеку, посещают залы, проводят экскурсии, проводят интеллектуальные конкурсы, марафоны, викторины. И детям, и педагогам очень нравится. У наших детей возрос интерес к чтению, и, в частности, к живой книге», — рассказал директор школы №1 с. Обшаровка Сергей Усачев.В 2019 году на базе Обшаровской сельской библиотеки №1 был открыт «Молодёжный центр» и жизнь местной молодежи полностью изменилась. После модернизации библиотека стала более востребованной. Обшаровская молодежь не только принимает активное участие в мероприятиях, но и сами предлагают их формат, иногда выступают организаторами, и, что не маловажно, в селе на базе модельной библиотеки стало стремительно развиваться волонтерское движение.Еще несколько месяцев назад Анастасия Сафронова и Александр Гудзенко и не подозревали, что станут самыми активными посетителями библиотеки. Они строят амбициозные планы по созданию молодёжного библиотечного канала на YouTube. Благодаря активным ребятам, в социальной сети ВКонтакте была создана группа #Читающая_Обшаровка, в которой уже свыше 250 подписчиков.«Я почти каждый день хожу в эту библиотеку после школы. Мне это необходимо и для школьной программы и для своего свободного времени. Зову друзей играть в шахматы, или почитать книги, какие-то веселые журналы. У нас каждый день много людей ходит сюда», — поделился Александр Гудзенко.После модернизации полностью изменилось внутреннее пространство библиотеки: созданы четыре креативные зоны. Фестиваль «Библиотека – территория без границ» проходил во всех четырех одновременно. В зоне «Читай - город» состоялся «Творческий ералаш»: обзор книг с дополненной реальностью, игровые состязания на сенсорном терминале, постановка кукольного театра, песочные зарисовки, интерактивные развивающие игры; в «Библио-IQ» прошел виртуальный интеллектуальный телемост Обшаровка–Приволжье «По ту сторону экрана»; в «Книжном лабиринте» провели квест-бук «Угадай, найди и прочитай» (по книге Ивана Бунина «Лёгкое дыхание»). В «Пространстве для креативных идей» устроили фото-зону, шахматный турнир, решение кроссвордов, а также провели презентации 2-х молодёжных социальных добровольческих проектов участников второго районного гражданского форума творческих проектов и планирование их дальнейшего воплощения в жизнь на территории села Обшаровка.В 2019 году в рамках нацпроекта в Самарской области открылось девять модельных библиотек в шести муниципалитетах. В текущем году к открытию готовят еще три в Богатовском районе и в Новокуйбышевске, передает пресс-служба облправительства.