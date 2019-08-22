В галерее «Новое пространство» состоялось награждение победителей юбилейного конкурса фотографии «Самарский взгляд»

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Праздник фотоискусства состоялся благодаря Самарской областной организации Союза журналистов России, Администрации г.о. Самара. Большую помощь в организации мероприятия оказали члены Фотообъединения при областном Союзе журналистов.«Самарский взгляд» проводится с 2009 года и в этом году отмечает своё десятилетие. За время своего существования конкурс заработал статус одного их самых престижных в России. В разное время председателями жюри были такие личности, как лауреат Государственной премии РФ в области литературы, специальный корреспондент «Комсомольской правды», фотограф, почетный член Союза фотохудожников России. В 2011-2012 годах жюри возглавлял председатель Союза фотохудожников России Андрей Баскаков. Его именем назван специальный приз, который впервые вручается в этом году, – «Приз имени«За истинную фотографию». С 2013 года жюри конкурса «Самарский взгляд»возглавляет– фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.Главной особенностью этого года стало то, что на участие в конкурсе откликнулось множество фотоклубов страны и увеличилось число участников из Самары. Юбилейная дата была отмечена рекордным количеством заявок и работ, отправленных на конкурс. В общей сложности было прислано 2244 работы от 205 участников. География участников включила Москву, Санкт-Петербург, а также города и села Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и др. областей. Заявки поступили также из Узбекистана, республик Адыгея и Чувашия. Члены жюри выбрали 250 работ 86 авторов для основной экспозиции и еще 200 работ для демонстрации на интерактивной панели в выставочном зале галереи.Открыла церемонию награждения Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов– Огромное спасибо всем фотографам, которые приняли участие в конкурсе, особая благодарность нашим членам Фотообъединения – такие труженики! «Самарский взгляд» начинался как городской конкурс, а сейчас мы уже шагаем по России, по соседним республикам. И даже из других государств нам присылают работы. Наш конкурс прошел огромный путь и значительно вырос за 10 лет. Мне приятно осознавать, что в этом году на выставке больше самарских фотографов, чем в прошлом. И, конечно, мы гордимся тем, что председатель жюри у нас – один из самых титулованных фотографов России –Владимир Вяткин. На выставке очень много работ, по которым видно, что они прочувствованы. Это говорит о том, что фотографы, присылающие работы на конкурс, – люди, не просто фиксирующие мгновение, но чувствующие философию, которая действительно трогает сердце.Поприветствовал гостей и участников конкурса председатель жюри– Фотография – это мистика, магия и единственная возможность оставить след в этом мире. Я завидую всем фотографам и завидую самому себе, потому что у нас есть возможность оставить свой след. Мы – та визуальная культура, которая остается в истории города, истории культуры. Мы – летописцы, и к нам надо относиться с уважением. Мы будем биться, чтобы Россия была страной визуально культурной, такой же, как страна литературная, музыкальная… Всё зависит от нас…. Давайте увидимся через год в том же составе, с улыбками и оптимизмом на ближайшее будущее.Поздравила собравшихся гостей с юбилейным «Самарским взглядом» руководитель галереи «Новое пространство»– Мы открываем выставку, которая была закономерна. Сегодня на экспериментальной сцене «Нового пространства» в главной роли фотографы и все, ктолюбит фотографию, интересуется ею. Спасибо тем, кто создал этот конкурс, кто всегда терпит наши требования в пространстве и выдерживает уровень. Желаю вам, чтобы следующий «Самарский взгляд» превратился в фестиваль, чтобы это были не просто конкурс и выставка, а целая конференция. Всех благ!Затем состоялосьПремия «За лучшую художественную фотографию» присуждена Владимиру Курилову (г. Самара) за фотографию «Солнечно», премией «За лучшую пресс-фотографию» отмечен Кирилл Кудрявцев (г. Москва) за фотографию «Небоскребы».В номинация «Природа» 1 и 2 место занял Артем Карпов (с. Никитинка) за фотографии «Косматая осень» и «Комбайнеры»; 3 место – Виктор Лутай (г.Майкоп) за фотографию «Путь к вершине».В номинации «Люди и повседневная жизнь» 1 место разделили Валерий Мельников (г. Москва) за серию «Серая зона» и Марина Орлова (г. Майкоп) зафотографию «Письмо»; 2 место получил Евгений Турков (г. Пенза) за фотографию «Мужики»; 3 место – Сергей Борисов (г. Пенза) за фотографию «Девочка с собакой»;В «Коммерческой фотографии» лучшие работы у самарчан Руслана Макушкина ( 2 место за фотографию «Дети») и у Артема Оноприенко (3 место за фотографию «Просто счастье»);В номинации «Спорт»: 1 место – у Дарьи Исаевой (г. Москва) за фотографию «Несломленный»; 2 место – у Кирилла Кудрявцева (г. Москва) за серию «Белая линия»; 3 место – Владимира Песни (г. Москва) за серию «Gym Dreams»;В номинации «Другая реальность»: 1 место – у Натальи Шульгиной (г. Самара) за серию «Синдром предков»; 2 место – Светланы Тарасовой (г. Калуга) за серию «Воображаемая реальность»; 3 место – у Дмитрия Третьякова (с. Новопавловка, Самарская область) за серию «22.06»;Лауреатами в «Событиях» стали: 1 место – Наталья Вольвач (г. Миасс) за серию «Магнитогорск после трагедии»; 2 место – Анар Мовсумов (г. Самара) за серию «Соло птицы»; 3 место – Валерий Мельников (г. Москва) за фотографию «Не взлетим, так поплаваем».В номинации «Настроение города» 1 место присуждено Елене Демидовой (г. Самара) за фотографию «Опять апрель, начало мая»; 2 место – Светлане Тарасовой (г. Калуга) за фотографию «Двое не спят»; 3 место – Наталье Кохмановой (г. Майкоп) за фотографию «Прыжок в тумане».Специальный приз «Моя Самара» от Администрации г.о. Самара был вручен Дмитрию Чадаеву (г. Самара) за фотографию «Самарские вечера». Призом «Всё в шоколаде» от филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара был награжден Владимир Салапонов (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса». Светлана Тарасова из Калуги награждена специальным призом Имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» за серию «Жизнь одна».Победители и лауреаты конкурса получили медали, дипломы и призы от организаторов мероприятия, а также сладкие подарки от филиала ООО «Нестле Россия» г.Самара, поддерживающего проект многие годы.Творческим подарком для гостей выставки стала премьера песни Владимира Громова «Волга + Самара» в исполнении автора. Атмосферу праздника весь вечер создавал Константин Фатеев, исполнявший музыкальные импровизации на саксофоне.В завершении официальной части организаторы и члены жюри разрезали красную ленточку, открыв Х итоговую выставку фотоконкурса «Самарский взгляд».КОММЕНТАРИИВладимир Вяткин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, председатель жюри конкурса «Самарский взгляд»:– В наше время самое страшное, что делает система, – она нас разрушает. Самое большое счастье для человека – счастье общения и передвижения. Лиши нас этого счастья – и жизнь закончится. Поэтому фотограф должен видеть проблему. Искусство – это обман, через который познаем истинность.Юрий Стрелец, председатель Фотообъединенеия областного Союза журналистов, член жюри:– Я хотел бы всех поздравить ещё с одним событием – 19 августа – Всемирным днем фотографии. И то, что наша юбилейная выставка открывается вслед за этой датой, знаменательное совпадение… «Самарский взгляд» завязан на общении. Это отличная возможность пообщаться, показать себя, посмотреть других, обрести новые связи. Люди тянутся к конкурсам, потому что надеются на честность, справедливость, – им интересно послушать критику, узнать о своем уровне, сравнить себя с другими. Фотографы получают конструктивную критику, возможность трезво оценить свой уровень и продолжить развитие в правильном направлении.СПАСИБО!Самарская областная организация Союза журналистов России благодарит за оказанную поддержку и помощь партнеров мероприятия – Самарскую областную гуманитарную научную библиотеку, галерею «Новое пространство», филиал ООО «Нестле Россия» г.Самара, Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, членов Фотообъединения, средства массовой информации, передает пресс-служба СОО СЖР.РАБОТА ВЫСТАВКИ «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»Приглашаем на выставку!Экспозиция будет работать до 3 сентября.Вход свободный.16+