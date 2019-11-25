В день памяти ученого Политеха откроют мемориальную доску

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состоится торжественное открытие мемориальной доски в день памяти выдающегося самарского ученого, талантливого писателя, руководителя производства, выпускника и почетного профессора Политеха Александра Малиновского. Церемония начнется в 14:30 по адресу: Волжский проспект, д. 35. По этому адресу ученый проживал с 1995 по 2017 годы.Александр Станиславович родился в селе Утевке Нефтегорского района в 1944 году. В 1967-м окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института по специальности «Инженер химик-технолог». Прошел путь от рабочего до генерального директора крупного нефтехимического предприятия нашего региона – Куйбышевского завода синтетического спирта. 18 лет он возглавлял государственную экзаменационную комиссию на кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза» и 10 лет работал профессором опорного университета.Доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР и РФ, заслуженный инженер России, академик Российской инженерной академии. Член Союза писателей России. Автор более тридцати книг прозы и поэзии. Награжден медалями Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского.В торжественной церемонии открытия мемориальной доски примут участие почётные гости: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина. А также – ректор Самарского политеха Дмитрий Быков, руководители предприятий региона, члены региональной писательской организации, сотрудники библиотек, госархива, преподаватели и студенты Политеха, близкие и родные ученого, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ