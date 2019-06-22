В акции «Горсть памяти» приняли участие командование 2 общевойсковой армии ЦВО и юнармейцы
22 июня 2019 16:27
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После наполнения кисета землей с воинских могил его перевезли на площадь Славы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине», где состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.
В мероприятии приняли участие командование 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, руководство Самарской области, представители общественных организаций региона, участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В церемонии возложения цветов к горельефу приняли участие более 500 жителей и гостей города, а также представители из Китая.
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» проходит на всей территории России, а также иностранных государств, где есть захоронения советских солдат, продлится она до 22 июня 2019 года, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление
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