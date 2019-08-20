В УФСИН СО состоялось собрание, посвященное 125-ой годовщине образования уголовно-исполнительной системы региона

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В мероприятии приняли участие первый заместитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Яковлев, председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Штоков, начальник Самарского юридического института ФСИН России полковник внутренней службы Александр Вотинов, председатель регионального отделения всероссийской организации «Офицеры России» Михаил Карпухов, сотрудники и ветераны УИС.Со славной датой всех собравшихся тепло поздравил начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что нынешнее поколение сотрудников с честью продолжает традиции, заложенные ветеранами. Улучшается материально-техническая база учреждений системы исполнения наказаний. Наращивается производство. Осваиваются новые виды продукции.В своих выступлениях участники подчеркивали огромный вклад УИС в Великую Победу. Осужденные «Безымянлага» и «Особстроя» возвели три авиационных завода, ряд предприятий металлообработки и стройиндустрии. Из цехов самарских предприятий авиапрома было выпущено около 40 тысяч легендарных штурмовиков Ильюшина. В годы Великой Отечественной войны более 60 процентов сотрудников и немалое число осужденных были направлены на фронт, где за героизм и мужество удостоились государственных наград.Сейчас сотрудники УИС с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Растет их профессионализм. Много делается по гуманизации содержания осужденных. К этой работе активно привлекаются общественные организации и религиозные конфессии.Отмечая большой вклад сотрудников в деле повышения эффективности работы исправительных учреждений, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов вручил ведомственные награды наиболее достойным из них. Кроме того, ряду работников были присвоены очередные специальные звания. В свою очередь дипломы и благодарственные письма сотрудникам и ветеранам УИС вручили Валерий Яковлев, Павел Покровский, Александр Вотинов и МихаилКарпухов.Закончилось мероприятие концертом артистов художественной самодеятельности, передает пресс-служба УФСИН по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области