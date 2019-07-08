В УФСИН СО состоялась семейная игра «Папа, мама, я – спортивная семья»

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Каждый конкурс оценивался жюри. Победители определились по наибольшему количеству баллов.В упорной и напряженной борьбе первое место было присуждено семье старшего инструктора группы по боевой и специальной подготовке старшего лейтенанта внутренней службы Ивана Баранова (ИК-16), второе место досталось семье оператора отдела режима и надзора Татьяне Афиногентовой (СИ-2), третье место у семьи оператора группы надзора отдела безопасности прапорщика внутренней службы Татьяны Потаповой (ИК-26).Заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков выразил благодарность начальнику ИК-16полковнику внутренней службы Юрию Никулину за работу полевой кухни, обеспечению участников мероприятия разнообразной выпечкой и чаем, а также поблагодарил всех участников и всем призерам конкурса вручил дипломы и ценные подарки.В конце мероприятия дети устроили праздничный салют из мыльных пузырей, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области