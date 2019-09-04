В Тольятти возобновлено строительство объекта для обманутых дольщиков

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В Тольятти возобновилась активная фаза строительства проблемного объекта по адресу ул. Коммунистическая 18а. Работы начались после заключения договора между ЖСК «Берег 18А» и ООО «Патриот», по новому контракту общество принимает на себя функции технического заказчика и обеспечивает завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. В рамках договора финансирование строительства объекта будет осуществляться за счет рентабельности свободных площадей, а также предоставления компенсационных мер застройщику с целью завершения строительства проблемного объекта.К 2020 году на объекте планируется удовлетворить около 30 участников долевого строительства.Напомним, объект включен в перечень проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан на территории Самарской области, утвержденный Постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329. Вопрос достройки жилого дома был рассмотрен 16 июля текущего года на заседании межведомственной комиссии.В решении проблем обманутых дольщиков региональные власти предусматривают все меры государственной поддержки, действующие в настоящее время. Таким образом к концу 2019 года планируется исключить из реестра 8 проблемных объектов и удовлетворить права 784 дольщиков, передает пресс-служба облправительства.