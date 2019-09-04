В Тольятти возобновлено строительство объекта для обманутых дольщиков
4 сентября 2019 18:48
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К 2020 году на объекте планируется удовлетворить около 30 участников долевого строительства.
Напомним, объект включен в перечень проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан на территории Самарской области, утвержденный Постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329. Вопрос достройки жилого дома был рассмотрен 16 июля текущего года на заседании межведомственной комиссии.
В решении проблем обманутых дольщиков региональные власти предусматривают все меры государственной поддержки, действующие в настоящее время. Таким образом к концу 2019 года планируется исключить из реестра 8 проблемных объектов и удовлетворить права 784 дольщиков, передает пресс-служба облправительства.
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Социум
4 сентября 2019 18:48
К 2020 году на объекте планируется удовлетворить около 30 участников долевого строительства. Социум
50
4 сентября 2019 18:13
Рентгеновскую денситометрию можно пройти в санатории-профилактории. Социум
79
4 сентября 2019 17:41
Её длина достигает 11,5 метра, а грузоподъёмность превышает две тонны Социум
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Здравоохранение
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
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