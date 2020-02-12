В Сызрани продают "помидор в рассоле для лечения расстройств, вызванных коронавирусом"

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«Сызранский помидор в рассоле для лечения расстройств, вызванных коронавирусом. Снимет все переживания и защитит ваш организм», - говорится в объявлении.Цена банки консервированных томатов 600 тысяч рублей с бесплатными рекомендациями по применению.Сейчас в стране растет количество подобных тематических объявлений. Каждый день появляются все новые образцы. В борьбе со смертельным вирусом россияне предлагают различные обереги, противогазы и даже заговоренные воду и чеснок. Конечно, не за "спасибо".Фото из открытых источников