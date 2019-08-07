В Струковском саду сегодня проходит архитектурный фестиваль

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Перфомансы, конкурсы рисунков для детей, выставки перспективных проектов СО, макеты зданий от студентов СамГТУ, арт-объекты, лектории.Встретить профессиональный праздник в обновлённом формате пришли профессиональные строители, архитекторы, монтажники, проектировщики, руководители строительных компаний - все, кто создает настоящее и будущее наших городов и сел.Работников сферы поздравил губернатор."Организаторы праздника сделали все, чтобы рассказать о планах, о том, что нам вместе уже удалось”,- отметил Дмитрий Азаров.Глава региона акцентировал внимание на достижении задач, которые были поставлены перед строительной отраслью президентом страны.Эти масштабные задачи конкретизированы в нацпроекте «Жильё и городская среда», к реализации которого СО вместе со всей страной приступила в этом году. Сегодня аспектам работы по нацпроект и актуальным для региона задачам на архитектурном совещании было посвящено отдельное совещание.О перспективах развития отрасли на ближайшие годы, задачах нацпроекта и мерах стимулирования, которые сегодня предусмотрены для строительного сектора, рассказал министр строительства СО Евгений Чудаев, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.