В Ставропольском районе, ночью, ВАЗ-21102 съехал в кювет и опрокинулся, пострадали трое

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В пути следования водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля над дорожным движением, не справился с рулевым управлением и съехал кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.В результате происшествия пострадали: водитель ВАЗ-21102 бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован; пассажир автомобиля ВАЗ-21102 девушка 2001 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована; пассажир автомобиля ВАЗ-21102 мужчина 1996 года рождения, самостоятельно обратился в больницу, госпитализирован.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по самарской области