В Сергиевске прошел I Межмуниципальный фестиваль-праздник казачьей культуры «Казачий холм-2019»
18 июня 2019 18:22
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«Культурное сердце России» - именно этот проект дал жизнь первому фестивалю «Казачий холм», что состоялся в Сергиевске. Село, известное своими
песенными традициями, собрало на праздник полторы тысячи человек.
По словам Алексея Веселова, главы муниципального района Сергиевский, этот большой праздник – семейный: здесь и молодежь, и подрастающее поколение.
Праздник готовили буквально всем районом, ведь в рамках проекта «Культурное сердце России» было проведено анкетирование, каким видят свой досуг
местные жители, что могут сами предложить и сделать. Яркие идеи для праздника придумали участники проекта из общественного объединения «Вольница», которые создали музей казачьего быта и возрождают историю Сергиевского казачества.
Николай Беляков, заместитель юртового атамана: «Казачьи традиции на протяжении нескольких веков сохранялись в практически неизменном виде. Я знаю
про свои казачьи корни, что мой предок Евдоким Белов полный Георгиевский кавалер, казак, участник русско-японской войны 1904 года. Это гордость нашей семьи».
Первый фестиваль казачьей культуры собрал людей разных национальностей, разных возрастов. Были организованы спортивные и развлекательные площадки.
Также в празднике участвовали реконструкторы: рядом с казачьим станом был лагерь средневековых мастеров-оружейников.
А совсем скоро – 21 июля - живописная поляна у озера Банное встретит уже Всероссийский фестиваль средневековой культуры, который второй раз соберет здесь реконструкторов со всей страны, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи! Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. Социум
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18 июня 2019 18:22
Праздник готовили буквально всем районом, ведь в рамках проекта «Культурное сердце России» было проведено анкетирование, каким видят свой досуг... Социум
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18 июня 2019 17:03
По результатам проверки выяснилось, что выпускники по совету репетитора пришли на экзамен со стирающимися чернилами. Социум
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18 июня 2019 14:49
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