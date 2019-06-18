В Сергиевске прошел I Межмуниципальный фестиваль-праздник казачьей культуры «Казачий холм-2019»

91

«Культурное сердце России» - именно этот проект дал жизнь первому фестивалю «Казачий холм», что состоялся в Сергиевске. Село, известное своимипесенными традициями, собрало на праздник полторы тысячи человек.По словам Алексея Веселова, главы муниципального района Сергиевский, этот большой праздник – семейный: здесь и молодежь, и подрастающее поколение.Праздник готовили буквально всем районом, ведь в рамках проекта «Культурное сердце России» было проведено анкетирование, каким видят свой досугместные жители, что могут сами предложить и сделать. Яркие идеи для праздника придумали участники проекта из общественного объединения «Вольница», которые создали музей казачьего быта и возрождают историю Сергиевского казачества.Николай Беляков, заместитель юртового атамана: «Казачьи традиции на протяжении нескольких веков сохранялись в практически неизменном виде. Я знаюпро свои казачьи корни, что мой предок Евдоким Белов полный Георгиевский кавалер, казак, участник русско-японской войны 1904 года. Это гордость нашей семьи».Первый фестиваль казачьей культуры собрал людей разных национальностей, разных возрастов. Были организованы спортивные и развлекательные площадки.Также в празднике участвовали реконструкторы: рядом с казачьим станом был лагерь средневековых мастеров-оружейников.А совсем скоро – 21 июля - живописная поляна у озера Банное встретит уже Всероссийский фестиваль средневековой культуры, который второй раз соберет здесь реконструкторов со всей страны, передает пресс-служба облправительства.