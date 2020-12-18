В Самарской области выявлен очередной случай африканской чумы свиней в Красноармейском районе

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В лесной зоне в Красноармейском районе в угодьях охотничьего общества «Защита» на берегу реки Чапаевки были обнаружены 10 погибших от АЧС диких кабанов. Анализы на выявление заболевания были проведены в Самарской областной ветеринарной лаборатории методом ПЦР.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области и Департамента ветеринарии Самарской области принимаются все необходимые ветеринарно-санитарные меры в месте обнаружения больных животных: были проведены сжигание трупов кабанов и дезинфекция местности. По мнению специалистов, гибель обнаруженных кабанов произошла более месяца назад.

С начала 2020 года на территории Самарской области заболевание АЧС регистрировалось на территории городских округов: Самары (Красноглинский район), Новокуйбышевска (п. Маяк), Жигулевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, а также в 16 муниципальных районах: Кошкинский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский, Сергиевский, Исаклинский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Волжский, Шигонский, Приволжский, Челно-Вершинский, Красноармейский, Богатовский, Кинельский, Похвистневский.