В Самарской области выявлен еще один случай африканской чумы свиней

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Еще один случай африканской чумы свиней зафиксирован на территории Самарской области. Около села Осинки Безенчукского района обнаружен погибший от АЧС дикий кабан. Специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области и Департамента ветеринарии Самарской области принимаются все необходимые ветеринарно-санитарные меры: осуществляется купирование инфекционного объекта (сжигание трупа кабана, дезинфекция на месте обнаружения). Подготовлен проект Постановления в адрес Губернатора Самарской области «Об Установлении ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС на территории Безенчукского района Самарской области.

С начала 2020 года на территории Самарской области заболевание АЧС регистрировалось на территории городских округов: Самары (Красноглинский район), Новокуйбышевска (п. Маяк), Жигулевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, а также в 16 муниципальных районах: Кошкинский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский, Сергиевский, Исаклинский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Волжский, Шигонский, Приволжский, Челно-Вершинский, Красноармейский, Богатовский, Кинельский, Похвистневский.

Фото: Россельхознадзор Самарской области