В Самарской области выросло число количество ДТП, виновниками которых признаны начинающие водители

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Всего таких аварий в 2019 году зарегистрировано 251, в них погибло 17 человек и пострадало 356. Статистика размещена на официальном сайте ГИБДД. В 2018 году нарушение правил теми, чей стаж вождения не достиг двух лет, привело к 221 дорожно-транспортному происшествию — на 30 меньше.Наибольшую лепту в рост внесли водители, получившие права в РЭО Чапаевска (количество совершенных ими ДТП выросло с 18 сразу до 29), Отрадного (с 9 до 19) и Красноярского районов (с 11 до 25). Чапаевские «правополучатели» оказались также и на третьем месте по количеству совершенных аварий, а красноярские разделили четвертое место с сызранскими.В крупнейших городах ситуация иная. Получившие права в Тольятти совершили лишь на 3 ДТП больше — 56. А в Самаре — вообще снизили — с 45 до 34.